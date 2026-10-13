Die Sunovis GmbH und die Statkraft Germany GmbH haben einen hybriden PPA für die Projekte ABS in Sachsen-Anhalt und Harnekop in Brandenburg unterzeichnet. Zusammen umfassen sie 181,9 MWp Photovoltaikleistung sowie Batteriespeicher mit insgesamt 61 MW Leistung und 244 MWh Kapazität. Beide Projekte befinden sich im Bau. Die Inbetriebnahme ist nach Unternehmensangaben für den Zeitraum zwischen […] Die Sunovis GmbH und die Statkraft Germany GmbH haben einen hybriden PPA für die Projekte ABS in Sachsen-Anhalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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