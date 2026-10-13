Das staatliche organisierte Standarddepot ist ein Kernstück der Reform der geförderten privaten Altersvorsorge. Doch bereits im Sommer kamen Zweifel an der rechtzeitigen Umsetzbarkeit auf. Eine Aussage der Regierung wirft nun die Frage auf, ob das Staatsangebot ganz vor dem Aus stehen könnte. Weniger als drei Monate ist es noch hin, bis die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge an den Start geht: Mit dem Jahreswechsel wird die Riester-Rente Geschichte sein und das Altersvorsorgedepot an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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