BNB News Oktober 2026: Binance zahlt 100 Millionen Dollar für Circle und der Kurs testet eine kritische Marke

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Die wichtigste BNB News im Oktober kam nicht aus einem Kurschart, sondern aus einem Milliardendeal. Binance kaufte Circle-Aktien für 100 Millionen Dollar und schloss einen Fünfjahresvertrag zur Verbreitung des Stablecoins USDC. Der Deal wurde am 17. September abgeschlossen und gibt Binance direkten Zugang zu Circles Stablecoin-Infrastruktur. BNB handelt am 12. Oktober bei rund 755 Dollar und steht genau auf der Unterstützungslinie, die CoinDCX als Grenze für den Oktoberkorridor gesetzt hat. Wenn die größte Kryptobörse so viel Geld in einen Stablecoin-Deal steckt, fließt Kapital entlang der gesamten Kette. Genau dieses Kapital erreicht auch Frühphasen-Projekte, die auf BNB Chain aufbauen. Dieser Artikel ordnet die Lage ein und zeigt den Presale, der davon am meisten profitiert.

Was bedeutet der 100-Millionen-Dollar-Deal mit Circle für die BNB News im Oktober?

Binance kaufte rund 1,24 Millionen Circle-Aktien zu einem Preis von 80,84 Dollar pro Stück laut CNBC. Der Rabatt von fünf Prozent zum Schlusskurs sicherte Binance einen günstigen Einstieg. Circle zahlt Binance eine monatliche Gebühr, die an USDC-Guthaben gekoppelt ist. Im Gegenzug bewirbt Binance USDC mit reduzierten Handelsgebühren. Der Fünfjahresvertrag ersetzt frühere Vereinbarungen und macht Binance zum Teilhaber an Circles gesamtem Ökosystem.

BNB handelt am 12. Oktober bei 755,86 Dollar laut Blockchain.news. CoinDCX hatte am 7. Oktober einen Oktoberkorridor von 755 bis 840 Dollar mit einem Schlusskursziel von 815 Dollar ausgegeben. Der Kurs steht genau auf der unteren Grenze, und ein Unterschreiten würde die bullische These entkräften. Das Allzeithoch von 1.369 Dollar aus dem Oktober 2025 liegt noch immer 45 Prozent entfernt.

Im Mai lancierte VanEck den ersten Spot-BNB-ETF auf der Nasdaq unter dem Ticker VBNB, den ersten seiner Art in den USA. BNB Chain verarbeitet täglich über 14 Millionen Transaktionen und hält mehr als 16 Milliarden Dollar in Stablecoins. Binance gießt 100 Millionen Dollar in das USDC-Ökosystem auf genau dieser Kette. BNB bei 755 Dollar mit 100 Milliarden Marktwert bietet begrenzten Spielraum nach oben, doch ein Projekt, das auf dieser Infrastruktur aufbaut und noch im Presale liegt, steht vor einer völlig anderen Ausgangslage.

Warum gewinnt Pepeto auf BNB Chain gerade an Aufmerksamkeit?

Binance steckt 100 Millionen Dollar in das Wachstum seiner Kette. Pepeto baut genau auf dieser Kette, und sein Presale-Preis liegt noch bei 0,000000188 Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website. Das ist der Abstand zwischen Infrastruktur-Investition und Marktpreis, den frühe Käufer in vergangenen Zyklen in Rendite verwandelt haben.

Das wichtigste Tool ist PepetoSwap, eine aktive Börse mit null Handelsgebühren. Die meisten Plattformen berechnen rund 3 Dollar bei einem Trade von 1.000 Dollar, PepetoSwap berechnet null. Diese Ersparnis wächst schnell für jeden, der täglich handelt, und macht die Börse zu einem echten Werkzeug, nicht nur einem Versprechen. Die Bridge verbindet fünf Ketten: Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Transfers dauern weniger als 60 Sekunden und kosten nichts.

Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin entwickelt. SolidProof hat das vollständige Audit und die KYC-Prüfung durchgeführt und den gesamten Code vor dem Start des Presales verifiziert, sodass Käufer wissen, dass der Vertrag geprüft ist. Ein ehemaliger Binance-Experte schreibt den Code, und das sind dieselben Prüfungen, die die kapitalkräftigsten Wallets durchführen, bevor sie in einen Presale einsteigen.

Der Presale hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar überschritten. Jede Runde hebt den Preis, und die letzte Stufe war vor dem geplanten Zeitpunkt ausverkauft. Der Unterschied zwischen Presale-Preis und dem Kurs nach dem Listing war in vergleichbaren Projekten der entscheidende Faktor für frühe Käufer.

Fazit

Binance steckt 100 Millionen Dollar in das USDC-Ökosystem und setzt damit ein Fünfjahressignal für BNB Chain. BNB bei 755 Dollar spiegelt dieses Vertrauen, doch die größten Renditen in jedem Zyklus kamen nie vom Kauf des Coins, der bereits bewertet war. Sie kamen vom Kauf des Projekts, das noch keiner bewertet hatte. Über 10,38 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass erfahrene Wallets bei Pepeto genau diese Rechnung gemacht haben. Die Börse läuft, das Audit ist abgeschlossen, das Listing rückt näher. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, solange der Presale-Preis noch gilt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste BNB News im Oktober 2026?

Binance investierte 100 Millionen Dollar in Circle und schloss einen Fünfjahresvertrag zur USDC-Förderung. BNB handelt bei 755 Dollar, und CoinDCX nennt einen Oktoberkorridor von 755 bis 840 Dollar.

Welcher Presale gewinnt gerade an Aufmerksamkeit?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Die Börse mit null Gebühren läuft bereits, und SolidProof hat den Code vor dem Presale-Start verifiziert. Den aktuellen Preis finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.