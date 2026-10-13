Während der weltweite Markt für Photovoltaik-Produktionsanlagen vor einem starken Wachstum steht, plant die Bundesregierung laut Haushaltsentwurf 2027 Einschnitte bei der Finanzierung künftiger Forschungsvorhaben. Der Entwurf sieht vor, die Verpflichtungsermächtigungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) im Klima- und Transformationsfonds von rund 577 Millionen auf 386 Millionen Euro zu reduzieren. Das entspricht einem Rückgang um 191 Millionen Euro beziehungsweise etwa 33 Prozent. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und der Forschungsverbund Erneuerbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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