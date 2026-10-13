München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Thorsten Frei (CDU, Unionsfraktionsvorsitzender)
Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär)
Richard David Precht (Philosoph)
Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio)
Anja Kohl (ARD-Moderatorin und Wirtschaftsexpertin)
Nena Brockhaus (Journalistin)
Zukunft der Koalition und der Reformvorhaben
Darüber diskutieren der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), und der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.
Chancen und Gefahren künstlicher Intelligenz
Dazu im Studio: der Philosoph und Autor Richard David Precht.
Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl sowie die Journalistin und Moderatorin Nena Brockhaus.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6370306
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Thorsten Frei (CDU, Unionsfraktionsvorsitzender)
Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär)
Richard David Precht (Philosoph)
Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio)
Anja Kohl (ARD-Moderatorin und Wirtschaftsexpertin)
Nena Brockhaus (Journalistin)
Zukunft der Koalition und der Reformvorhaben
Darüber diskutieren der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), und der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf.
Chancen und Gefahren künstlicher Intelligenz
Dazu im Studio: der Philosoph und Autor Richard David Precht.
Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die ARD-Wirtschaftsexpertin Anja Kohl sowie die Journalistin und Moderatorin Nena Brockhaus.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
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