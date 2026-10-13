Köln (ots) -Carolin Kebekus ist zurück und mit ihr sieben neue Folgen der "Carolin Kebekus Show". Ab dem 22. Oktober 2026 gibt es wöchentlich frische Ausgaben in der ARD Mediathek und im Ersten. Das Publikum erwartet einen Genre-Mix aus Stand-up, Musik, Sketchen und humorvollen Aktionen - und prominente Gäste in allen Shows! Dazu gehören unter anderem Motsi Mabuse, Hazel Brugger, Esther Sedlaczek und Mai Thi Nguyen-Kim, die jeden Spaß mitmachen. Zum Comedy-Gipfeltreffen kommt es bei dem Besuch von Komiker-Legende Bastian Pastewka: Mehr lustig geht nicht!Zusammen mit ihren Gästen nimmt sich Carolin die unterschiedlichsten Themen vor: Was finden Frauen wirklich sexy - und warum wissen das so wenig Männer? Was steckt hinter dem neuen Hype um die 2000er-Jahre? Warum haben die Wechseljahre noch immer ein Imageproblem? Und mit Hazel Brugger will Carolin endlich die Frage klären, wo es sich besser lebt: in der Stadt oder auf dem Dorf?Carolin Kebekus: "Ich freue mich sehr auf unsere neuen Folgen und vor allem auf diese fantastischen Gäste! Der Herbst wird heiß!"Außerdem mit dabei: bekannte Gesichter aus der "DCKS"-Welt wie Comedienne Maraam und die Content Creator Niklas & David. Es wird überraschend, persönlich, meinungsstark und vor allem sehr, sehr lustig.Die neuen Folgen sind immer donnerstags ab 19:30 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen und laufen anschließend um 23:35 Uhr im Ersten.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6370305