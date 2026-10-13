NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Passagieraufkommen sei im September dank des internationalen Geschäfts gestiegen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen stehe die Entwicklung am Frankfurt Airport aufgrund hoher Treibstoffpreise und steigender Zinsen weiterhin unter Druck./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005773303
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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