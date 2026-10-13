International erfahrene Führungspersönlichkeit soll Kundenpartnerschaften stärken, operative Exzellenz vorantreiben und das Kundenerlebnis für weltweit führende Marken weiter verbessern

Foundever, das führende CX-Serviceunternehmen der nächsten Generation, das Customer Experience neu erfindet, hat Pierre Barrial mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Barrial verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in technologieorientierten, multinationalen Unternehmen. In seiner neuen Funktion soll er die Wachstumsagenda von Foundever vorantreiben. Im Mittelpunkt stehen die Vertiefung der Kundenpartnerschaften, die Stärkung der operativen Exzellenz und die Weiterentwicklung des Kundenerlebnisses für weltweit führende Marken, unter anderem durch den gezielten Ausbau von Agentic AI.

"Der Einstieg bei Foundever ist eine außergewöhnliche Chance, die ich mit einem klaren Ziel vor Augen ergreife", sagte Pierre Barrial. "Foundever verfügt über eine beeindruckende globale Reichweite, fundierte operative Expertise und langjährige Kundenbeziehungen. Meine oberste Priorität ist es, unseren Kunden und Teams aufmerksam zuzuhören und sicherzustellen, dass wir unsere Zusagen konsequent einhalten. Darauf aufbauend können wir den Einsatz von KI so vorantreiben, dass wir die Leistung verbessern und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen."

Zuletzt war Barrial als President und Chief Executive Officer bei IDEMIA tätig, einem weltweit führenden Unternehmen für Identitäts- und Sicherheitstechnologien. Während seiner fünfjährigen Amtszeit leitete er das Unternehmen mit knapp 15.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von mehr als drei Milliarden US-Dollar und führte es durch einen umfassenden strategischen und operativen Wandel.

Zuvor war Barrial fast zwei Jahrzehnte bei der Bull Group tätig. Dort leitete er Geschäftsbereiche in Afrika südlich der Sahara, Lateinamerika, Südeuropa sowie Mittel- und Osteuropa. Seine internationale Laufbahn ist geprägt von umfassender Erfahrung in unterschiedlichen Märkten und Kulturräumen sowie von ausgeprägter operativer Expertise.

Diese Fähigkeiten sind auch für die tägliche Zusammenarbeit von Foundever mit Kunden auf der ganzen Welt von zentraler Bedeutung.

Die Ernennung erfolgt zu einem wichtigen Zeitpunkt für Foundever. Im August 2026 schloss das Unternehmen eine Rekapitalisierung ab, die seine finanzielle Basis erheblich gestärkt hat. Dadurch hat Foundever mehr Spielraum, um in die Kundenbetreuung, Technologie, Agentic AI und langfristiges Wachstum zu investieren.

"Im Namen des Führungsteams und des Vorstands freue ich mich sehr, Pierre bei Foundever willkommen zu heißen", sagte Benoît Leclercq, Interim Chief Executive Officer von Foundever. "Er bringt internationale Führungserfahrung, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Transformationen und die operative Disziplin mit, die erforderlich sind, um Foundever in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Mit meinem Wechsel in die Funktion des Chairman of the Board tue ich dies in voller Zuversicht, dass Pierre Foundever erfolgreich weiterentwickeln und unsere Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Customer Experience (CX) weiter stärken wird."

Pierre Barrial ist französisch-amerikanischer Herkunft und wird von Atlanta, Georgia, aus tätig sein.

Für mehr Informationen, besuchen sie http://www.foundever.com/de

Über Foundever

Foundever ist ein CX-Serviceunternehmen der nächsten Generation, das Customer Experience neu erfindet. Mit 130.000 Mitarbeitenden in mehr als 45 Ländern arbeitet Foundever mit weltweit führenden Marken zusammen, um integrierte CX-Lösungen, Agentic AI und datenbasierte Transformation voranzutreiben. Jedes Jahr unterstützt Foundever 3,3 Milliarden Kundeninteraktionen in mehr als 60 Sprachen für über 800 der weltweit führenden Marken. Dabei setzt das Unternehmen auf mehr als 30 Jahre branchenübergreifende operative Erfahrung, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Entdecken Sie mehr auf www.foundever.com/de und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261013501947/de/

Contacts:

media@foundever.com