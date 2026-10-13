Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 13.10.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 31.005 Punkten. Der Index gab bereits am Vormittag nach. Nach einer kleinen Konsolidierung setzte der Index seine Talfahrt am Nachmittag weiter fort. Es gelang am späten Nachmittag zwar eine Stabilisierung, aber keine nennenswerte Erholung. Im Rahmen des Frühhandels setzte sich die Schwäche weiter fort.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Bärisches Chartbild im 1h- und 4h-Chart: Der Nasdaq 100 hat wichtige Durchschnittslinien (SMA20 - SMA50) nach unten durchbrochen. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 (30.644 Punkte) notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Kritische Unterstützungen im Fokus: Die nächsten relevanten Anlaufziele auf der Unterseite liegen bei 30.300/30.280 Punkten sowie im Bereich der psychologisch wichtigen 30.000er-Marke (SMA200 im 4h-Chart bei 30.008 Punkten).

Erholungspotenzial stark begrenzt: Kurzfristige Rebounds bieten Potenzial bis in den Bereich um 30.644 bis 30.833 Punkte (SMA20/SMA50 im 1h-Chart), wo mit weiterem Verkaufsdruck gerechnet werden muss.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 31.005 Punkten. Der Index gab bereits im Verlauf des Vormittags nach. Nach einer kurzen Phase der Konsolidierung setzte sich die Talfahrt am Nachmittag unvermindert fort. Am späten Nachmittag gelang zwar eine erste Stabilisierung, eine nennenswerte Erholung blieb jedoch aus. Im Rahmen des heutigen Frühhandels setzt sich die Schwäche weiter fort.

Rückblick - Range-Vergleich (08:00 - 22:00 Uhr)

Parameter 12.10. (Erwartet*) 12.10. (Ist*) 09.10. (Ist*) Tageshoch (TH) 31.016 31.016 31.057 Tagestief (TT) 30.646 30.646 30.784 Tagesschluss - 30.698 30.913 Tagesrange 370 Punkte 370 Punkte 273 Punkte

*Hinweis zur Methodik: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. Farbcodierung in der Originalanalyse: Rot - niedrigere Kurse zum Vortag, Grün - höhere Kurse. Abweichungen zur Prognose: Orange - 15 Pkt.), Blau - 25 Pkt.).

Technical Chartcheck - Nasdaq 100 Prognose

Betrachtung im 1-Stunden-Chart (1h)

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen noch über dem SMA20 (aktuell bei 30.644 Punkten). Aus dem Chartverlauf lässt sich gut ablesen, dass sich der Index im Rahmen der anfänglichen Schwäche zunächst im Bereich des SMA200 (aktuell bei 30.902 Punkten) stabilisieren konnte. Diese Unterstützung wurde im weiteren Handelsverlauf jedoch aufgegeben.

Das Stundenchart hat sich mit dieser Abwärtsbewegung spürbar eingetrübt. Solange der Index per Stundenschluss unter dem SMA20 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken.

Abwärtsziele: 30.300/30.280 Punkte, folgend 30.125/30.110 Punkte sowie der Bereich um 30.015/30.000 Punkte.

Erholungspotenzial: Erholungen könnten sich kurzfristig bis in den Bereich des SMA20 erstrecken. Schafft es der Index im heutigen Handelsverlauf, sich per bestätigter Stundenkerze über dem SMA20 zu etablieren, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg in Richtung SMA50 (aktuell bei 30.833 Punkten). An dieser Linie sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden....

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