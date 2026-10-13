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IDC erhöht Prognose für die im OCP erfassten Infrastrukturausgaben bis 2029 um das 2,7-Fache auf 800 Milliarden US-Dollar.



13.10.2026 / 14:05 CET/CEST

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Eine jährlich von der Open Compute Project Foundation in Auftrag gegebene Studie prognostiziert, dass die Ausgaben im Jahr 2030 892 Milliarden US-Dollar erreichen werden, da Investitionen in KI und deren Anwendung zunehmen. SAN JOSE, Kalifornien, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Open Compute Project (OCP) Foundation gab heute einen deutlichen Anstieg der IDC-Prognose für die weltweiten Ausgaben für OCP-anerkannte IT-Ausrüstung bekannt. Die IDC Market Impact Study 2026 prognostiziert jährliche Ausgaben von rund 800 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029, gegenüber der Prognose von 295 Milliarden US-Dollar für das gleiche Jahr in der letztjährigen Studie - eine Steigerung um etwa das 2,7-fache. Die neue Prognose erreicht im Jahr 2030 einen Wert von 892 Milliarden US-Dollar. Dann wird erwartet, dass die vom OCP anerkannten IT-Geräte etwa 51 % aller Ausgaben in den von der Studie abgedeckten Infrastrukturkategorien ausmachen werden. Die jährlich von der OCP Foundation in Auftrag gegebene Studie bewertet die Marktwirkung von OCP-zertifizierten Geräten. Die diesjährigen Ergebnisse spiegeln sowohl die rasante Ausweitung der Investitionen in die KI-Infrastruktur als auch die breitere Akzeptanz von OCP-Designs wider. "KI verändert die Anforderungen der Branche an ihre Infrastruktur, und diese Erkenntnisse zeigen die wachsende Bedeutung offener Designs bei der Erfüllung dieser Anforderungen", sagte Cliff Grossner, Ph.D., Chief Innovation Officer der OCP Foundation. "Unsere Community bringt Unternehmen zusammen, um Herausforderungen zu bewältigen, die das gesamte Rechenzentrum umfassen, von Silizium und Servern bis hin zu Kühlung, Stromversorgung und Stromnetz. Diese Zusammenarbeit hilft Organisationen dabei, neue Technologien in großem Umfang einzusetzen." KI-Investitionen treiben das Wachstum an

IDC prognostiziert, dass die Ausgaben für OCP-anerkannte IT-Ausrüstung von rund 154 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 892 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigen werden, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 42 % entspricht. Server stellen die größte Ausgabenkategorie dar, wobei GPU-beschleunigte Systeme einen Großteil des Wachstums ausmachen. IDC prognostiziert außerdem ein anhaltendes Wachstum bei Switching-Geräten, Rack-Infrastruktur, Stromversorgung und Kühlung, da Unternehmen die Systeme aufbauen, die zur Unterstützung zunehmend anspruchsvoller Arbeitslasten benötigt werden. Die wichtigsten Erkenntnisse sind: 800 Milliarden US-Dollar an prognostizierten jährlichen Ausgaben im Jahr 2029 , etwa das 2,7-fache der vorherigen Prognose für dieses Jahr.

, etwa das 2,7-fache der vorherigen Prognose für dieses Jahr. 892 Milliarden US-Dollar an prognostizierten jährlichen Ausgaben im Jahr 2030 , davon etwa 814 Milliarden US-Dollar für Server.

, davon etwa 814 Milliarden US-Dollar für Server. Bis 2030 werden voraussichtlich etwa 51 % der Ausgaben in den gemessenen Infrastrukturkategorien in OCP-anerkannte Infrastrukturprojekte fließen.

in OCP-anerkannte Infrastrukturprojekte fließen. Die Ausgaben für KI-bezogene Infrastrukturprojekte, die vom OCP anerkannt werden, belaufen sich im Jahr 2030 auf etwa 628 Milliarden US-Dollar, was etwa 70 % der prognostizierten Gesamtausgaben entspricht. IDC verweist außerdem auf das wachsende Ökosystem von Lösungsanbietern und die Verfügbarkeit offen geteilter Designs als Faktoren, die die Akzeptanz fördern. Die Nutzung von OCP-anerkannter IT-Ausrüstung beschränkt sich nicht auf die formale Mitgliedschaft der Stiftung, sondern erstreckt sich auch auf Organisationen weltweit, die auf diese Designs zugreifen und sie implementieren. Offene Infrastruktur vom Chip bis zum Netz weiterentwickeln

Die Ergebnisse bekräftigen die erweiterte Vision des Open Data Center Ecosystem von OCP, die die miteinander verbundenen Anforderungen der KI-Infrastruktur vom Chip bis zum Netz adressiert. Im vergangenen Jahr hat die OCP-Community leistungsstärkere Rack-Designs, Flüssigkeitskühlung, Ethernet-basierte KI-Netzwerke und offene Chiplet-Spezifikationen vorangetrieben. Zu seinen Anlagenarbeiten gehören die Gleichstromverteilung, die Energiespeicherung und die Koordination zwischen Rechenzentren und dem Stromnetz. Die strategische Initiative "Open Data Center for AI" der Stiftung bündelt diese Bemühungen in den Bereichen Stromversorgung, Kühlung und Management der Einrichtung. Das OCP Energy Project weitet die Zusammenarbeit auf die Energieerzeugung und -speicherung aus, während das AI Computing Continuum Project den Einsatz über Hyperscale-Rechenzentren hinaus in Unternehmens-, Regional- und Edge-Umgebungen unterstützt. Mit der Weiterentwicklung der KI-Infrastruktur wird sich OCP darauf konzentrieren, diverse KI-Siliziumchips zu unterstützen, das Design im gesamten Rechenzentrum zu koordinieren und offene Bausteine zu entwickeln, die Unternehmen in einem breiteren Spektrum von Umgebungen einsetzen können. Über die Studie

Die von der OCP Foundation in Auftrag gegebene IDC Market Impact Study 2026 untersucht die weltweiten Ausgaben für OCP-anerkannte IT-Ausrüstung. Die Prognose umfasst Server, externe Speicher, Switches, IT-Racks, Stromversorgung, Kühlung, Carrier-Equipment und Peripheriegeräte. Die Zahlen stellen jährliche Ausgaben dar, die Prozentsätze sind gerundet. Über die Open Compute Project Foundation

Die Open Compute Project Foundation bringt die globale Rechenzentrums- und IT-Infrastruktur-Community zusammen, um offene Hardware-Designs, Spezifikationen und Best Practices zu entwickeln. OCP unterstützt Organisationen dabei, Innovationen, die sich im Hyperscale-Bereich bewährt haben, durch offene Zusammenarbeit auf den breiteren Markt auszuweiten. Mehr erfahren Sie unter opencompute.org . Medienkontakt

Dirk Van Slyke

Mobil: +1.303.999.7398

E-Mail: dirkv@opencompute.org View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/idc-erhoht-prognose-fur-die-im-ocp-erfassten-infrastrukturausgaben-bis-2029-um-das-2-7-fache-auf-800-milliarden-us-dollar-302906712.html



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