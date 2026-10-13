Vaduz - Die VP Bank AG hat erfolgreich eine neue Senior Non-Preferred Anleihe über CHF 130 Millionen mit einer Laufzeit von sieben Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stiess bei Investoren auf starke Nachfrage. Das Emissionsvolumen von CHF 130 Millionen wurde innert kurzer Zeit bei einer breit diversifizierten Investorenbasis platziert. Die Anleihe wird zu 1.85 Prozent verzinst (Rendite von 1.8025 Prozent) und wurde von Moody's mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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