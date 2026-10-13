Die Heidelberg Materials-Aktie kommt auch nach einem Kursverlust von rund -43% gegenüber ihrem Rekordhoch bei 241,80 € nicht zur Ruhe. In meiner vorherigen Analyse stand noch die Verteidigung einer wichtigen Unterstützungszone im Fokus. Mittlerweile haben die Verkäufer jedoch erneut die Oberhand gewonnen und den Kurs bis auf aktuell 143,00 € gedrückt. Damit rückt das nächste Abwärtsziel bei 135,85 € immer näher. Ist dort endlich mit einer nachhaltigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de