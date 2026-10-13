Die UnitedHealth-Aktie klebte in den vergangenen vier Wochen förmlich an der 375 US$-Marke. Am Dienstagvormittag setzt sich die größte private Krankenversicherung der USA mit einem Kursplus von ca. +1,5% jedoch die Spitze im Dow Jones-Index. Gibt es gute Nachrichten und können Anleger jetzt wieder mit einem Aufwärtstrend rechnen? Unerwartet starke Zahlen Es gibt in der Tat gute Nachrichten von UnitedHealth. Die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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