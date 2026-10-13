Die BioNTech-Aktie profitiert von der neuen Euphorie um Krebsimpfstoffe. Nachdem Moderna und Merck positive Phase-3-Daten für ihre personalisierte mRNA-Therapie gegen Hautkrebs gemeldet hatten, legte auch BioNTech zeitweise um mehr als +5% zu. Das Papier notiert dennoch nur bei rund 96 US$. Dabei decken die liquiden Mittel bereits einen Großteil der Börsenbewertung ab - und die eigene Onkologie-Pipeline nähert sich mehreren entscheidenden Datenpunkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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