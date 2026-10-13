Bei der SK Hynix-Aktie macht sich Panik breit. Nachdem der Kurs des koreanischen Speicherchipherstellers bereits in den letzten fünf Handelstagen um -15% eingebrochen ist, geht er am Dienstagvormittag um weitere -5% den Bach runter. Inzwischen ist die SK Hynix-Aktie wieder für unter 1.000 € zu haben. Was steckt hinter dem massiven Abverkauf und sollten Anleger bei dreistelligen Kursen zuschlagen? Ein neuer Wettbewerber? Auslöser des jüngsten Kurseinbruchs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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