DARTMOUTH, Nova Scotia, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acadian Animal Wellness hat heute die weltweite Markteinführung der optimierten Futtertechnologie Tasco für Tierfutterprodukte bekanntgegeben. Tasco wird aus der Seetangart Ascophyllum nodosum gewonnen und ist eine marine bioaktive Premium-Technologie mit präbiotischer, stressmindernder und immunstärkender Wirkung zur Steigerung der Resilienz und Produktivität von Tieren bei gleichzeitiger Verbesserung ihrer Lebensqualität.

"Mit der marinen bioaktiven Technologie Tasco schlägt Acadian Animal Wellness ein neues Kapitel auf, in dem der verantwortungsvolle Umgang mit den Ozeanen und strikte Wissenschaftlichkeit Hand in Hand gehen", so Enrico Boccaletti, Vice President, Global Portfolio and Strategic Partnerships, Acadian. "Gestützt auf Forschungsergebnisse von verschiedenen Tierarten verbessert Tasco die Resilienz in kritischen Phasen und sorgt gleichzeitig für gleichbleibende Produktivität und Qualität. Diese natürliche, wissenschaftlich fundierte Technologie kann auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie Hitze, Transport, Wettbewerb und extremen Umweltbedingungen eingesetzt werden."

Die Erforschung des Wirkmechanismus von Tasco liefert weitere Evidenz für diesen leistungsbezogenen Nutzen. Studien bei verschiedenen Tierarten belegen positive Effekte auf das mikrobielle Darmgleichgewicht, die Ballaststoffverdauung und die Nährstoffaufnahme sowie eine antioxidative Wirkung, die zur Reduzierung von freien Radikalen und oxidativem Stress beiträgt. Zusammen erklären diese Mechanismen die Fähigkeit von Tasco, die Resilienz und Leistungsfähigkeit der Tiere in Zeiten von Umweltbelastung und Produktionsstress zu unterstützen.

Die Tasco-Futtertechnologie ist weltweit über Acadian Animal Wellness und dessen Netzwerk von Geschäftspartnern zur Anwendung in Nutztier- und Pferdefutterformulierungen, Haustierfutter und Ernährung für die Aquakultur erhältlich.

Über Acadian Animal Wellness

Acadian Animal Wellness ist eine Division von Acadian Seaplants Limited und ein weltweit führendes Unternehmen für marine bioaktive Technologien zur Unterstützung der Gesundheit, Resilienz und Leistung von Tieren. Durch Wissenschaft, Nachhaltigkeit und standardisierte Innovationen im Bereich der bioaktiven Inhaltsstoffe bietet das Unternehmen natürliche Lösungen an, die Tieren helfen, in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter www.acadianseaplants.com .

Medienkontakt: Shannon Wentz Global Director, Communications Acadian Seaplants Tel.: (1) 403-973-2716 E-Mail: swentz@acadian.ca