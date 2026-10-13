Haiger (ots) -Katalysator und Primärluftautomatik unterstützen den VerbrennungsprozessDas Flammenspiel ist einer der besonderen Reize eines Kaminofens. Während das Feuer seit jeher für Wärme und Atmosphäre steht, hat sich die Technik dahinter kontinuierlich weiterentwickelt. Moderne Feuerstätten unterstützen den Verbrennungsprozess heute auf unterschiedliche Weise. Vieles davon arbeitet im Inneren des Ofens - und macht sich vor allem beim Heizen und bei der Bedienung bemerkbar.Ein Beispiel für diese Entwicklung ist der neue "Usedom 5 D Kat" von JUSTUS. Der kompakte Kaminofen mit 5 kW Nennwärmeleistung verbindet moderne Technik mit zeitgemäßem Design. Die außergewöhnliche, anthrazit gebürstete Specksteinverkleidung verleiht dem Ofen eine hochwertige Optik. Die abgewinkelte Sichtscheibe öffnet den Blick auf das Feuer auch zu den Seiten und gibt der Front eine markante Linienführung.Technik im ZusammenspielIm Feuerraum kommt eine Muldenfeuerung zum Einsatz. Während des Abbrandes sammeln sich Glut und kleinere Brennstoffreste in der Gussmulde, um dort weiter abzubrennen. Die Verbrennungsluft lässt sich gezielt in diesen Bereich führen. Hier setzt airBalance an: Die stromlos arbeitende Primärluftautomatik schließt die Luftzufuhr im Verlauf des Abbrands automatisch. Die Sekundärluft wird weiterhin über einen separaten Hebel von Hand geregelt.Als weitere Komponente kommt der Katalysator hinzu. Er fördert die Nachverbrennung der Rauchgase im Feuerraum und kann dadurch den Anteil organischer Kohlenwasserstoffe im Abgas verringern. Dass dabei weniger Ablagerungen entstehen, zeigt sich auch an der Sichtscheibe, die länger sauber bleibt. Während des Betriebes kann der Katalysator leicht glühen und so das Flammenspiel zusätzlich akzentuieren.Mit dem "Usedom 5 D Kat" bringt JUSTUS erstmals die Kombination aus Katalysator und automatischer Luftregelung in die Baumarktausstellungen. Das Sondermodell ist aktuell über Hornbach und Feuerdepot sowie deren Online-Shops erhältlich.Pressekontakt:JUSTUS GmbHFrau Derya Turgay-HerzMarketingleitungJUSTUS GmbHOranier Str. 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327E-Mail: marketing@justus.deOriginal-Content von: JUSTUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103200/6370343