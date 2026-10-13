Sichtbares Gold: Emperor Metals - Hochgradige Vererzung könnte weiter wachsen

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Emperor Metals trifft auf Duquesne West sichtbares Gold nahe früheren Top-Bohrungen - der Fund stärkt das Modell einer zusammenhängenden hochgradigen Goldzone in Québec.
Mit dem Nachweis von sichtbarem Gold in Bohrloch DQ26-55 verdichten sich bei Emperor Metals (CSE: AUOZ; OTCQB: EMAUF; FSE: 9NH) die Hinweise auf eine zusammenhängende, hochgradige Goldzone auf dem Projekt Duquesne West in Québec. Der Fund innerhalb eines 20 Meter mächtigen Pyritabschnitts liegt in direkter Nachbarschaft zu früheren Spitzengehalten und stützt das geologische Modell eines hochgradigen Kernbereichs innerhalb des etablierten Abitibi-Grünsteingürtels.
Emperor Metals: Sichtbares Gold bestätigt hochgradigen Trend
Bohrloch DQ26-55 traf in rund 351 Metern vertikaler Tiefe (398 Meter Bohrtiefe) auf sichtbares Freigold. Die strategische Bedeutung dieses Treffers liegt vor allem in seiner unmittelbaren räumlichen Nähe zu zwei der bislang stärksten Abschnitte des Projekts: Er befindet sich lediglich 30 Meter oberhalb von Bohrloch DQ26-20 (15,0 Meter mit durchschnittlich 61,0 g/t Gold) und etwa 15 Meter östlich einer historischen Bohrung von Santa Fe (16,0 Meter mit 20,9 g/t Gold).
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