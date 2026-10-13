Krypto News: Bitcoin-Wale kaufen 86.702 BTC, während ETFs über eine Milliarde Dollar verlieren

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Die wichtigste Krypto News dieser Woche ist eine Zahl: 86.702 BTC haben Bitcoin-Wale in drei Wochen gekauft, im Wert von rund 7,2 Milliarden Dollar. Gleichzeitig zogen ETF-Anleger allein in einer Woche 679 Millionen Dollar aus Bitcoin-Fonds ab. Bitcoin steht bei rund 83.500 Dollar, nach einem Rückgang von der 86.000-Dollar-Marke Anfang Oktober. An einem einzigen Tag verließen 24.073 BTC die Börsen, etwa 2 Milliarden Dollar, die in private Wallets wanderten. Wale kaufen, ETF-Anleger verkaufen, und der Preis bewegt sich kaum. Bei 1,7 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht selbst zehn Prozent Plus über 170 Milliarden an frischem Kapital. Unter der Oberfläche sammelt sich Geld an einem kleineren Projekt, das bereits liefert.

Krypto News der Woche: Was verraten die Wal-Käufe und ETF-Abflüsse über die nächste Bitcoin-Bewegung?

Die Woche vom 5. bis 9. Oktober war für Bitcoin-ETFs die schwächste seit Juni, wie KuCoin berichtet. Am 7. Oktober flossen allein 485 Millionen Dollar ab, angeführt von BlackRock IBIT mit 208 Millionen Dollar. Am Folgetag kamen weitere 244 Millionen Dollar hinzu, wobei Fidelitys FBTC mit 197 Millionen Dollar den größten Anteil trug. Erst am 9. Oktober kehrte ein kleiner Zufluss von 21 Millionen Dollar zurück. Die Woche endete mit Netto-Abflüssen von 679 Millionen Dollar aus Bitcoin-ETFs allein.

Ethereum-ETFs verloren in derselben Periode etwa 542 Millionen Dollar, an allen fünf Handelstagen ohne eine einzige positive Sitzung. Während ETF-Anleger verkauften, kauften Wale in großem Stil. Adressen mit 100 bis 1.000 BTC fügten laut Yahoo Finance in drei Wochen 86.702 Bitcoin hinzu. Am 8. Oktober bewegten sich rund 240.000 BTC durch große Transaktionen, ein deutliches Zeichen institutioneller Akkumulation.

Bitcoin steht bei rund 83.500 Dollar. Steigende Treasury-Renditen und Ölpreise drücken auf den Kurs und halten risikobereite Anleger zurück. Der Fear and Greed Index stieg trotzdem von 64 auf 69 und zeigt Gier trotz der Abflüsse. CryptoQuants CEO erwartet in diesem Zyklus das Drei- bis Fünffache, nicht das Zehnfache vergangener Zyklen. Bei diesen Größenordnungen produziert selbst massives Wal-Kaufen einstellige Prozentgewinne, und die Frage lautet, wo die eigentliche Vervielfachung in diesem Zyklus stattfindet.

Warum taucht Pepeto in den Krypto News neben Bitcoin und Ethereum auf?

86.702 BTC gekauft, 7,2 Milliarden Dollar bewegt, und Bitcoin rückt drei Prozent nach oben. Das ist die Mathematik eines 1,7-Billionen-Dollar-Assets. Wer nach dem nächsten Vervielfacher sucht, blickt auf Projekte mit niedrigerer Marktkapitalisierung und funktionierenden Produkten. Mehr Token auf der Blockchain bedeuten mehr Trades, und jeder Trade kostet eine Gebühr. Pepeto setzt darauf, dass Händler die Plattform wählen, auf der diese Gebühr null beträgt.

PepetoSwap ist keine Idee auf dem Papier, sondern eine aktive Börse mit einer Handelsgebühr von 0,00 Prozent. Nutzer können einen Limitpreis setzen oder einen Kauf über die Zeit verteilen, und eine private Route verhindert, dass Bots dem Trade zuvorkommen. Wer 100.000 Dollar über Uniswap bewegt, zahlt 300 Dollar, bei PancakeSwap 250 Dollar, und auf PepetoSwap kostet derselbe Trade nichts außer Gas. Der Pepeto-Presale hat bereits 10,38 Millionen Dollar erreicht.

Pepeto betreibt auch einen Risikoscanner, der jeden Token vor dem Kauf prüft und Nutzer vor betrügerischen Projekten schützt. PepetoSwap wurde mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet, und diese Zahl wächst weiter. Das bevorstehende Binance-Listing drückt auf die Uhr, denn jede Presale-Phase hebt den Preis, und die aktuelle ist die letzte zu diesem Kurs.

Bei einem aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar liegt der Einstieg auf dem Niveau, auf dem in vergangenen Zyklen die höchsten Renditen für Presale-Käufer entstanden sind. Wer wartet, zahlt mehr, denn die nächste Phase kostet mehr als die heutige. Wer nach dem einen Projekt sucht, das noch am Anfang steht, findet in Pepeto genau diesen Token.

Fazit

Die Krypto News der Woche zeichnen ein klares Bild: Wale kaufen Bitcoin in Rekordtempo, doch ETF-Anleger ziehen Milliarden ab, und der Preis bewegt sich kaum. Bei 1,7 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht Bitcoin Monate für messbare Gewinne. Pepetos Ausgangslage ist eine andere, denn der Presale-Preis bietet ein Renditepotenzial, das bei Coins mit Milliarden-Bewertung nicht mehr erreichbar ist. 10,38 Millionen Dollar an Einzahlungen zeigen, dass Käufer dieses Potenzial erkannt haben. Die frühen Käufer warten auf ein einziges Ereignis, das Binance-Listing. Wer heute kauft, sichert sich den Presale-Preis, bevor das Listing ihn auf ein neues Niveau hebt, und auf der offiziellen Pepeto-Website ist nur noch ein kleiner Teil dieser Phase verfügbar.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum kaufen Bitcoin-Wale, während ETF-Anleger verkaufen?

Wale haben in drei Wochen 86.702 BTC gekauft und betrachten niedrigere Preise als Kaufgelegenheit, während ETF-Anleger auf makroökonomische Risiken reagieren.

Warum beobachten Anleger Pepeto?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine funktionierende Börse ohne Handelsgebühren und steht vor einem Binance-Listing. Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website.