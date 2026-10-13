Dass starke Quartalszahlen keine Garantie für einen nachhaltigen Kursanstieg sind, musste auch die Micron-Aktie erkennen. Die Ende September veröffentlichten Finanzergebnisse für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 fielen exzellent aus. Micron Technology überzeugte auf ganzer Linie. Und dennoch wollte der Funke nicht auf die Aktie überspringen. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen. Die Zahlen haben noch immer nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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