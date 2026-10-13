DJ EU-Kommission genehmigt Verkauf von Contitech durch Continental

DOW JONES--Continental hat beim Verkauf der Industriesparte Contitech an den Finanzinvestor Lone Star eine wichtige Hürde genommen. Die EU-Kommission hat die Transaktion genehmigt. Laut EU-Kommission gibt das angemeldete Vorhaben angesichts der begrenzten Marktstellung der Unternehmen, die sich aus dem geplanten Vorhaben ergibt, keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken.

Der im Rahmen der im Juli unterzeichneten Transaktion vereinbarte Unternehmenswert liegt bei 4,0 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.

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October 13, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

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