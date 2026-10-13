Sunovis und Statkraft haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag für zwei Photovoltaik-Speicher-Projekte in Deutschland geschlossen. Die Anlagen ABS in Sachsen-Anhalt und Harnekop in Brandenburg verfügen nach Unternehmensangaben zusammen über eine geplante Photovoltaik-Leistung von 181,9 Megawatt sowie Batteriespeicher mit 61 Megawatt Leistung und 244 Megawattstunden Kapazität. Beide Projekte befinden sich demnach im Bau und sollen zwischen Ende 2026 und Oktober 2027 in Betrieb gehen. Sie werden ohne öffentliche Förderung realisiert. Der hybride PPA sieht unterschiedliche Vermarktungsphasen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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