Bern - Für eine stabile und sichere Rente braucht es laut der Allianz «Ja zur Finanzierung der 13. AHV-Rente» eine Mehrwertsteuererhöhung. Vertreterinnen und Vertreter von SP, Mitte, Grünen, EVP und Gewerkschaften legten am Dienstag vor den Medien in Bern ihre Argumente dar. «Die AHV ist unser wichtigstes Sozialwerk», betonte Samira Marti, Co-Präsidentin der SP-Bundeshausfraktion. Eine solide Finanzierung der 13. Rente durch eine moderate Erhöhung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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