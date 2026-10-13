Die SpaceX-Aktie hat nach ihrem jüngsten Höhenflug erwartungsgemäß den Rückwärtsgang eingelegt. In meiner Analyse der Vorwoche hatte ich nach der Abweisung am Widerstand um 174 US$ einen Pullback favorisiert und mögliche Einstiegszonen zwischen 158,06 und 149,34 US$ definiert. Seither hat der Titel zwischenzeitlich rund -9% vom jüngsten Hoch eingebüßt und notiert aktuell bei 163,42 US$. Die laufende Konsolidierung könnte damit genau jene Gelegenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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