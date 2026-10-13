Die JPMorgan-Aktie geriet am Dienstag unter Druck und gab im vorbörslichen US-Handel rund 3,5% nach. Auslöser waren Quartalszahlen, die mit bereinigten Erträgen von 50,9 Milliarden US$ und einem Gewinn von 15,3 Milliarden US$ zwar höher ausfielen als vor einem Jahr, die Erwartungen der Analysten aber verfehlten. Handelt es sich um eine kurzfristige Enttäuschung oder um ein Signal für nachlassende Dynamik bei der größten US-Bank? Wachstum bleibt hinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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