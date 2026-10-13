Von einer umfassenden Produktpalette an Wi-Fi-8-Produkten bis hin zu industrieller Edge-KI wird CIG Technologien vorstellen, die darauf ausgelegt sind, im gesamten Netzwerk höheren Mehrwert zu schaffen

Die Cambridge Industries Group (CIG), ein weltweit führender Anbieter von Breitband- und optischen Verbindungstechnologien, wird vom 13. bis 15. Oktober auf der Network X 2026 in Wien ihre neuesten Innovationen in den Bereichen Breitband, Optik und Edge-KI-Plattformen vorstellen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine praktische Herausforderung für Netzbetreiber: Wie lässt sich die Kapazität steigern und gleichzeitig das Nutzererlebnis verbessern?

Die Breitband-Präsentation von CIG wird das gesamte Netzwerk vom Glasfaserzugang bis zum vernetzten Zuhause abdecken. Besucher können Live-Demonstrationen der Wi-Fi-8-Fähigkeiten in einem XGS-PON-Gateway erleben und erhalten so einen ersten Einblick in den Ansatz von CIG für Wi-Fi der nächsten Generation: größere Flexibilität beim Plattformdesign und zuverlässigere Leistung unter realen Einsatzbedingungen bei Endkunden. CIG wird außerdem sein prplWare 4.2.1-zertifiziertes Wi-Fi-7-Gerät demonstrieren.

CIG wird zudem den Edge-AI-Controller AIU-100 vorstellen, der zunächst auf Anwendungen in der Fertigung ausgerichtet ist. Die Plattform wurde für die lokale Analyse von Bild-, Audio- und Gerätesensordaten entwickelt und bildet die Grundlage für automatisierte Qualitätsprüfungen, die Fehlerbehebung bei Maschinen sowie die vorausschauende Wartung. CIG wird außerdem seine Vision für die Ausweitung von Edge-AI auf Logistik, Einzelhandel, Energie, intelligente Gebäude und andere Branchen präsentieren, in denen die Verarbeitung von Daten nahe an der Quelle schnellere Entscheidungen und effizientere Abläufe ermöglichen kann.

CIG wird zudem seine "Ethernet-over-Coax"-Lösung vorstellen, die für Haushalte und Gebäude konzipiert ist, in denen die letzte Verbindung innerhalb des Hauses oder Gebäudes eine Glasfaserinstallation erschweren oder verzögern kann.

Besucher können erfahren, wie die Plattform Optim Cloud Management Dienstanbietern Einblick in die Leistung von Heimnetzwerken und Geräten verschafft, was zu einer schnelleren Fehlerbehebung führt und unnötige Einsätze vor Ort vermeidet.

Über den Breitbandbereich hinaus wird CIG optische Hochgeschwindigkeits-Transceiver in den Vordergrund stellen. Das optische Portfolio ist auf die wachsenden Bandbreitenanforderungen von Rechenzentren ausgerichtet.

"Netzwerkkapazität ist wichtig, aber entscheidend ist für Kunden letztlich, was sie mit dieser Kapazität erreichen können", sagte Leopold Diouf, Präsident von CIG. "Auf der Network X zeigen wir beide Seiten dieser Gleichung: Breitbandtechnologien, die Betreibern helfen, schon heute ein besseres Nutzererlebnis zu bieten und zu verwalten, sowie Plattformen, die neue Funktionen am Netzwerkrand unterstützen."

Besuchen Sie CIG am Stand C4 während der Network X 2026, um die Technologien kennenzulernen und die Roadmaps von CIG für Breitband und Edge-KI zu besprechen.

Über die Cambridge Industries Group

Das Portfolio der Cambridge Industries Group (CIG) an Breitbandzugangsgeräten, drahtlosen Lösungen, optischen Hochgeschwindigkeits-Transceivern und Edge-Computing-Lösungen wird durch weltweit verteilte Forschungs- und Entwicklungszentren sowie fortschrittliche Fertigungsanlagen gestützt. CIG unterhält Partnerschaften in Asien, Europa und Nordamerika und bietet Kunden damit Optionen für Entwicklung, Produktion und Lieferung, die sich an ihre sich wandelnden Anforderungen anpassen. Ein flexibles Modell der Zusammenarbeit mit Kunden unterstützt die Entwicklung und Bereitstellung von Konnektivitätstechnologien für Telekommunikations-, Rechenzentrums- und Industrieanwendungen. Erfahren Sie mehr unter www.cigtech.com.

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