Fuer folgende Geschaefte in der ISIN CA7800171091, Wertpapier-Name: ROXMORE RESOURCES INC., wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
CA7800171091 13.10.2026 12:02:32 300 3,42 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:02:53 300 3,42 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:03:46 400 3,58 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:03:59 2.000 3,60 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:04:40 1.000 3,60 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:06:30 800 3,66 EUR 4,23 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
CA7800171091 13.10.2026 12:02:32 300 3,42 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:02:53 300 3,42 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:03:46 400 3,58 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:03:59 2.000 3,60 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:04:40 1.000 3,60 EUR 4,23 EUR
CA7800171091 13.10.2026 12:06:30 800 3,66 EUR 4,23 EUR
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