464 Millionen Dollar für Nevada-Gold: SSR Mining greift zu - North Peak sucht nach neuen Vorkommen

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Ein neuer Millionendeal unterstreicht die Bedeutung Nevadas für die internationale Goldindustrie. SSR Mining (ISIN: CA7847301032) hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Roxmore Resources (ISIN: CA7800171091) unterzeichnet. Im Mittelpunkt steht das Converse-Goldprojekt, das nur wenige Kilometer vom bestehenden Marigold-Minenkomplex entfernt liegt. Der geschätzte vollständig verwässerte Eigenkapitalwert der Barkomponente beträgt rund 464 Millionen US-Dollar. Während große Produzenten ihre langfristige Projektpipeline durch Zukäufe erweitern, arbeitet North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) mit seinem Explorationsprogramm auf Prospect Mountain an einer wesentlich früheren Stufe der Goldentwicklung.

SSR Mining sichert sich Zugriff auf Millionen-Unzen-Projekt

Die am 13. Oktober veröffentlichte Vereinbarung sieht vor, dass die Aktionäre von Roxmore Resources für jede Stammaktie 6,75 kanadische Dollar in bar erhalten. Hinzu kommen Anteile an einer neu gegründeten Explorationsgesellschaft, in die bestimmte andere Projekte ausgegliedert werden sollen. Der Barkaufpreis entspricht einem Aufschlag von 27 Prozent gegenüber dem Roxmore-Schlusskurs vom 9. Oktober. Die Transaktion unterliegt noch den erforderlichen Zustimmungen und weiteren Abschlussbedingungen. Der eigentliche strategische Wert liegt für SSR Mining im Converse-Projekt. Dessen Mineralressourcenschätzung umfasst rund 2,2 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Indicated sowie weitere 3,0 Millionen Unzen in der Kategorie Inferred. Diese Kategorien unterscheiden sich hinsichtlich der geologischen Sicherheit und dürfen nicht mit wirtschaftlich nachgewiesenen Mineralreserven gleichgesetzt werden.

Nur sechs Kilometer bis zur bestehenden Goldmine

Converse liegt rund sechs Kilometer westlich der zentralen Infrastruktur von Marigold. Gerade diese räumliche Nähe macht das Projekt für den Käufer interessant. SSR Mining beziffert die möglichen, nicht abgezinsten Synergien über die geplante Minenlaufzeit auf mindestens 200 Millionen US-Dollar gegenüber einer eigenständigen Entwicklung. Dazu könnten unter anderem gemeinsame Verwaltungsstrukturen, Einkaufsvorteile und eine abgestimmte Nutzung von Infrastruktur beitragen. Das Unternehmen stellt für Converse langfristig eine zusätzliche Jahresproduktion von etwa 150.000 bis 170.000 Unzen Gold über mehr als zehn Jahre in Aussicht. Der Produktionsbeginn wird für 2033 angestrebt. Die geschätzten anfänglichen Bauinvestitionen liegen zwischen 800 und 900 Millionen US-Dollar. Dabei handelt es sich um Planungsannahmen, nicht um bereits gesicherte Fördermengen. Genehmigungen, technische Untersuchungen und die weitere Projektentwicklung stehen noch aus.

Marigold soll weitere 20 Jahre Gold liefern

Parallel zur Übernahmevereinbarung veröffentlichte SSR Mining einen aktualisierten technischen Bericht für Marigold. Der Konzern beschreibt darin eine geplante Minenlaufzeit von mehr als 20 Jahren. Die langfristige Strategie ist damit erkennbar: Statt Converse als isoliertes Projekt zu betrachten, will SSR Mining das Vorkommen perspektivisch in einen größeren Produktionskomplex integrieren. Für die Branche zeigt dieser Ansatz, weshalb nicht allein die Größe einer Mineralressource zählt. Auch ihre Lage zu bestehenden Minen, mögliche Verarbeitungskapazitäten, Genehmigungsanforderungen und der notwendige Kapitaleinsatz bestimmen, welchen wirtschaftlichen Wert ein Projekt für einen bestimmten Käufer haben kann.

Warum die Suche nach neuen Vorkommen entscheidend bleibt

Der Converse-Deal zeigt zugleich, welche Vorarbeiten nötig sind, bevor ein Explorationsprojekt überhaupt als Bestandteil einer größeren Minenstrategie infrage kommt. Roxmore Resources hatte bereits eine umfangreiche Mineralressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Converse veröffentlicht. SSR Mining kann deshalb auf einer deutlich weiter entwickelten Datengrundlage aufbauen. Bei frühen Explorationsprojekten sieht die Ausgangslage anders aus. Dort müssen Bohrungen zunächst klären, ob geophysikalische und geologische Hinweise tatsächlich auf zusammenhängende Mineralisierung schließen lassen. Erst weitere Untersuchungen können daraus gegebenenfalls eine belastbare Ressourcenschätzung und später eine wirtschaftliche Projektbewertung entwickeln.

North Peak untersucht Prospect Mountain

An diesem früheren Punkt der Entwicklung befindet sich North Peak Resources. Das Unternehmen kontrolliert den Prospect Mountain Mine Complex im historischen Eureka Mining District in Nevada. Nach der korrigierten Unternehmensmeldung vom August umfasst das Explorationsprogramm 2026 rund 7.000 Meter und fünf Zielgebiete. Im September gab North Peak außerdem den Beginn von Diamantbohrungen bekannt, mit denen tiefer liegende geophysikalische Anomalien untersucht werden sollen. Grundlage dafür ist eine überarbeitete Interpretation vorhandener Messdaten. Die Arbeiten sollen zeigen, ob die bisherigen geologischen Annahmen durch zusätzliche Bohrinformationen gestützt werden können. Für Prospect Mountain liegt bislang keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve vor. Ein direkter Vergleich mit dem Entwicklungsstand oder der Bewertung von Converse wäre deshalb nicht sachgerecht.

Der nächste Wertschöpfungsschritt liegt im Bohrprogramm

Die aktuelle Vereinbarung zwischen SSR Mining und Roxmore Resources verdeutlicht, welchen Stellenwert bereits untersuchte Goldvorkommen für Produzenten mit vorhandener Infrastruktur haben können. Sie bedeutet allerdings weder, dass sämtliche Nevada-Projekte ähnlich bewertet werden können, noch dass North Peak ein Übernahmeziel ist. Während SSR Mining seine langfristige Förderplanung um ein bereits fortgeschrittenes Projekt erweitern will, steht bei North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) zunächst die Exploration im Mittelpunkt. Entscheidend sind die weiteren Ergebnisse auf Prospect Mountain: Sie müssen zeigen, ob die untersuchten Zielgebiete eine Grundlage für zusätzliche Arbeiten und möglicherweise eine spätere Ressourcenschätzung bieten.

Quellen:

SSR Mining - SSR Mining Announces the Acquisition of Roxmore Resources, 13.10.2026

https://www.businesswire.com/news/home/20261012324730/en/SSR-Mining-Announces-the-Acquisition-of-Roxmore-Resources

SSR Mining - SSR Mining Announces 20-Year Life of Mine Plan for Marigold Based on Expanded 4.6 Million Ounce Mineral Reserve, 13.10.2026

https://www.businesswire.com/news/home/20261009381678/en/

U.S. Securities and Exchange Commission - SSR Mining, Material Definitive Agreement, Form 8-K, Oktober 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/921638/000110465926115311/tm2627484d1_8k.htm

North Peak Resources - CORRECTION FROM SOURCE: North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain, 10.08.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/308917/CORRECTION-FROM-SOURCE-North-Peak-Commences-2026-Drilling-Campaign-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada

North Peak Resources - North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies, 08.09.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/313260/North-Peak-Commences-Diamond-Drilling-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada-Following-Technical-Review-of-MT-Anomalies

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

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