Barrick plant neuen Gold-Giganten an der Börse - fast 100 Millionen Unzen in Nevada: North Peak sucht die nächsten Vorkommen

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Ein möglicher neuer Börsengang könnte die internationale Goldindustrie verändern: Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) arbeitet daran, eine Minderheitsbeteiligung seines nordamerikanischen Goldgeschäfts an die Börse zu bringen. Im Mittelpunkt stehen einige der bedeutendsten Goldaktivitäten Nordamerikas, darunter Beteiligungen am riesigen Nevada-Goldkomplex. Gemeinsam mit Newmont (ISIN: US6516391066) hat Barrick zudem eine Vereinbarung zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Aktivitäten in Nevada geschlossen. Der Konzern spricht im Zusammenhang mit dem erweiterten Komplex von annähernd 100 Millionen Unzen Gold. Während die großen Produzenten ihre bestehenden Lagerstätten und Entwicklungsprojekte strategisch neu ordnen, stellt sich eine grundsätzliche Frage: Woher sollen die Goldvorkommen kommen, die künftig für zusätzliche Produktion sorgen könnten? Genau an diesem frühen Punkt der Wertschöpfungskette arbeitet North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) mit seinem Explorationsprojekt Prospect Mountain in Nevada.

Barrick will sein Nordamerika-Geschäft an die Börse bringen

Die Pläne von Barrick Mining sehen vor, eine Minderheitsbeteiligung an einem neu strukturierten nordamerikanischen Goldgeschäft öffentlich anzubieten. Zu den vorgesehenen Vermögenswerten gehören insbesondere die Beteiligung an Nevada Gold Mines, das Fourmile-Projekt in Nevada und weitere nordamerikanische Aktivitäten. Der Konzern strebt den Börsengang nach bisheriger Planung noch 2026 an. Ob und wann die Transaktion tatsächlich stattfindet, hängt allerdings von den Marktbedingungen, regulatorischen Anforderungen und weiteren Voraussetzungen ab. Es handelt sich somit noch nicht um einen abgeschlossenen Börsengang. Strategisch verfolgt Barrick das Ziel, den Wert seiner nordamerikanischen Vermögenswerte deutlicher sichtbar zu machen. Für Anleger könnte dadurch eine neue Möglichkeit entstehen, gezielt in ein großes Portfolio nordamerikanischer Goldprojekte zu investieren, sofern die geplante Transaktion umgesetzt wird.

Fast 100 Millionen Unzen Gold im Fokus

Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei Nevada. Barrick Mining und Newmont betreiben dort über ihr Gemeinschaftsunternehmen Nevada Gold Mines einen der weltweit bedeutendsten Goldminenkomplexe. Im August verständigten sich die Partner darauf, zusätzliche Entwicklungsprojekte in die Zusammenarbeit einzubringen und bestehende Streitigkeiten beizulegen. Barrick steuert das Fourmile-Projekt bei, während Newmont die Projekte Mike und Fiberline einbringt. Im Rahmen der Vereinbarung ist eine Zahlung von 1,95 Milliarden US-Dollar durch Newmont an Barrick vorgesehen. Barrick beschreibt den erweiterten Komplex als ein System mit annähernd 100 Millionen Unzen Gold. Diese Größenordnung ist jedoch nicht mit einer einheitlich ausgewiesenen Mineralreserve gleichzusetzen. Für die wirtschaftliche Bewertung müssen die jeweiligen Lagerstätten, Ressourcen- und Reservenkategorien sowie die Entwicklungsstadien getrennt betrachtet werden. Der entscheidende Punkt ist deshalb weniger eine einzelne große Unzen-Zahl als die Möglichkeit, verschiedene Projekte langfristig mit vorhandener Bergbauinfrastruktur zu verbinden.

Warum bestehende Goldminen immer neue Projekte brauchen

Die strategischen Entscheidungen der beiden Konzerne verdeutlichen eine grundlegende Herausforderung der Goldindustrie. Selbst große und profitable Minen verfügen nur über begrenzte wirtschaftlich förderbare Vorräte. Mit jeder produzierten Unze sinkt grundsätzlich die verbleibende Menge des erschlossenen Erzes, sofern nicht neue Reserven durch Exploration oder technische Neubewertungen hinzukommen. Produzenten müssen deshalb kontinuierlich in die Erweiterung bestehender Lagerstätten, die Entwicklung neuer Minen und die Untersuchung zusätzlicher Zielgebiete investieren. Besonders attraktiv können Projekte in etablierten Bergbauregionen sein, weil dort bereits Straßen, Energieversorgung, Fachkräfte und teilweise Verarbeitungskapazitäten vorhanden sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass jedes neue Vorkommen in einer solchen Region wirtschaftlich nutzbar wäre. Entscheidend bleiben die geologischen Eigenschaften, die Qualität und Größe der Mineralisierung, die notwendigen Investitionen und die behördlichen Genehmigungen.

Nevada bleibt ein strategisches Zentrum der Goldindustrie

Dass Barrick Mining und Newmont ihre Zusammenarbeit in Nevada weiterentwickeln, zeigt die langfristige Bedeutung dieser Region. Der US-Bundesstaat verfügt über eine jahrzehntelange Bergbautradition und beherbergt zahlreiche aktive Minen sowie Entwicklungs- und Explorationsprojekte. Große Produzenten können dort auf bestehende Betriebsstrukturen zurückgreifen und gleichzeitig nach Möglichkeiten suchen, ihre Minenlaufzeiten zu verlängern. Für kleinere Explorationsunternehmen eröffnet das ein grundsätzlich interessantes Umfeld: Historisch bekannte Bergbaureviere können auch Bereiche enthalten, die mit älteren Untersuchungsmethoden nur unvollständig erfasst wurden. Moderne geophysikalische Verfahren und gezielte Bohrungen können helfen, neue geologische Zusammenhänge zu erkennen. Ob daraus tatsächlich wirtschaftlich relevante Goldlagerstätten entstehen, lässt sich jedoch erst nach umfangreichen Untersuchungen beurteilen.

North Peak untersucht ein historisches Bergbaugebiet

In diesem Umfeld arbeitet North Peak Resources an seinem Prospect Mountain Mine Complex im Eureka Mining District in Nevada. Das Unternehmen untersucht ein historisch genutztes Bergbaugebiet, in dem frühere Arbeiten Hinweise auf verschiedene Mineralisierungssysteme geliefert haben. Für 2026 kündigte North Peak ein Bohrprogramm von rund 7.000 Metern an, das sich auf fünf Zielgebiete erstreckt. Im September meldete das Unternehmen zudem den Beginn von Diamantbohrungen zur Untersuchung tiefer liegender geophysikalischer Anomalien. Die Auswahl der Bohrziele basiert unter anderem auf einer erneuten technischen Interpretation vorhandener Messdaten. Ziel ist es, die geologischen Modelle zu überprüfen und zusätzliche Informationen über mögliche mineralisierte Strukturen zu gewinnen. Dabei ist eine wichtige Unterscheidung erforderlich: Eine geophysikalische Anomalie ist noch keine nachgewiesene Lagerstätte. Für Prospect Mountain liegt bislang keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve vor.

Zwischen Milliardenprojekten und frühen Entdeckungen

Während Barrick Mining mit dem geplanten Börsengang den Wert bereits umfangreich untersuchter und teilweise produzierender Goldaktivitäten sichtbar machen möchte, steht North Peak Resources auf einer wesentlich früheren Entwicklungsstufe. Der Vergleich zeigt zwei unterschiedliche Bereiche derselben Branche: Auf der einen Seite befinden sich etablierte Produzenten, die Milliardenbeträge in ihre bestehenden Minen und Entwicklungsprojekte investieren. Auf der anderen Seite stehen Explorationsunternehmen, deren Aufgabe zunächst darin besteht, neue Mineralisierungen nachzuweisen und deren Ausdehnung zu untersuchen. Zwischen beiden Entwicklungsphasen liegen häufig viele Jahre, umfangreiche technische Studien und erhebliche finanzielle Mittel. Auch erfolgreiche Bohrungen bedeuten deshalb nicht automatisch, dass später eine wirtschaftlich betreibbare Mine entsteht.

Die nächsten Bohrungen müssen Antworten liefern

Der geplante Börsengang des nordamerikanischen Goldgeschäfts von Barrick Mining und die Vereinbarung mit Newmont unterstreichen, welche strategische Bedeutung langfristig verfügbare Goldvorkommen besitzen. Sie liefern allerdings keinen Hinweis darauf, dass eines der beiden Unternehmen eine Beteiligung an North Peak plant oder dessen Projekt konkret bewertet. Für Anleger bleibt daher eine klare Trennung wichtig: Die großen Produzenten verfügen bereits über umfangreiche Ressourcen, Reserven und laufende Minenbetriebe. North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) muss dagegen erst durch weitere Explorationsarbeiten zeigen, welches geologische Potenzial Prospect Mountain tatsächlich besitzt. Der entscheidende nächste Schritt sind belastbare Bohrergebnisse, die eine Grundlage für weitere Untersuchungen und möglicherweise eine spätere Ressourcenschätzung schaffen könnten.

Quellen:

Barrick Mining - Barrick Advances IPO of North American Gold Assets, 28.04.2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/barrick-advances-IPO-of-north-american-gold-assets/default.aspx

Barrick Mining - Barrick Reports Second Quarter 2026 Results, 10.08.2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

Barrick Mining - Barrick and Newmont Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture, 10.08.2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/barrick-and-newmont-reach-agreement-regarding-nevada-gold-mines-joint-venture/default.aspx

Newmont - Newmont and Barrick Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture, 10.08.2026

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-and-Barrick-Reach-Agreement-Regarding-Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture/default.aspx

North Peak Resources - CORRECTION FROM SOURCE: North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain, 10.08.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/308917/CORRECTION-FROM-SOURCE-North-Peak-Commences-2026-Drilling-Campaign-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada

North Peak Resources - North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies, 08.09.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/313260/North-Peak-Commences-Diamond-Drilling-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada-Following-Technical-Review-of-MT-Anomalies

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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