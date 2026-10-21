Bis zu 500.000 Unzen Gold jährlich: i-80 ordnet Nevada-Strategie neu - North Peak meldet nächsten Schritt

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Nevadas Goldindustrie stellt die Weichen für die kommenden Jahre. i-80 Gold (ISIN: CA44955L1067) hat seine Entwicklungsstrategie aktualisiert und will mit einer neuen Priorisierung seiner Projekte langfristig zu einem mittelgroßen Goldproduzenten aufsteigen. Gleichzeitig meldete North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) am Freitag eine neue Kapitalmarktmaßnahme. Das Unternehmen beauftragt erneut einen spezialisierten Dienstleister für automatisiertes Market Making, während die Exploration auf Prospect Mountain im Mittelpunkt seiner operativen Entwicklung steht. Zwei unterschiedliche Nachrichten, die zeigen, wie sich Goldunternehmen in Nevada auf ihre nächsten Entwicklungsschritte vorbereiten.

i-80 Gold stellt seine Entwicklungsstrategie neu auf

Am 14. Oktober veröffentlichte i-80 Gold einen aktualisierten Entwicklungsplan für sein Nevada-Portfolio. Demnach sollen die Untertagemine Archimedes und die Wiederinbetriebnahme der Lone-Tree-Aufbereitungsanlage weiterhin planmäßig voranschreiten. Gleichzeitig erhält das Tagebauprojekt Mineral Point innerhalb der längerfristigen Projektpipeline eine höhere Priorität. Der Konzern strebt ab 2028 eine jährliche Goldproduktion von 150.000 bis 200.000 Unzen an. Mit der geplanten Inbetriebnahme von Mineral Point soll diese nach Unternehmensplanung ab 2031 auf 400.000 bis 500.000 Unzen steigen. Der umfassendere Entwicklungsplan sieht für die frühen 2030er-Jahre sogar 500.000 bis 600.000 Unzen jährlich vor. Dabei handelt es sich ausdrücklich um vorläufige Unternehmensziele, deren Umsetzung von der erfolgreichen Projektentwicklung abhängt.

430 Millionen Dollar für eine zentrale Goldanlage

Eine Schlüsselrolle übernimmt die Lone-Tree-Anlage, die zuvor von Newmont (ISIN: US6516391066) betrieben wurde. i-80 Gold beziffert die geplanten Investitionen für ihre Wiederinbetriebnahme auf rund 430 Millionen US-Dollar. Der erste Goldguss wird für das vierte Quartal 2027 angestrebt. Künftig soll Lone Tree als zentraler Verarbeitungsstandort für mehrere Untertageprojekte dienen. Das Unternehmen verspricht sich davon geringere Abhängigkeit von externen Verarbeitungsdienstleistern und bessere operative Margen. Die bisherigen Arbeiten liegen laut der jüngsten Unternehmensmeldung weitgehend im vorgesehenen Kosten- und Zeitrahmen. Die neue Priorisierung zeigt zugleich, dass eine langfristige Goldstrategie nicht allein von der Größe vorhandener Vorkommen abhängt. Auch Verarbeitungskapazitäten, Kapitalbedarf und die Reihenfolge einzelner Entwicklungsprojekte müssen aufeinander abgestimmt werden.

Mineral Point rückt in den Mittelpunkt

Mit Mineral Point priorisiert i-80 Gold nun sein nach eigenen Angaben größtes und wertvollstes Entwicklungsprojekt. Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie vom März 2025 sieht dort ein mögliches Produktionspotenzial von durchschnittlich rund 280.000 Goldäquivalent-Unzen jährlich über eine angenommene Minenlaufzeit von 17 Jahren vor. Das Projekt liegt im Ruby-Hill-Komplex im historischen Eureka Mining District. Dort arbeitet das Unternehmen weiter an Bohrungen, metallurgischen Untersuchungen und technischen Studien. Eine Vormachbarkeitsstudie wird für Mitte 2027 angestrebt, abhängig vom weiteren Bohrfortschritt. Die Zahlen verdeutlichen das wirtschaftliche Potenzial, sind jedoch keine gesicherte Produktionsprognose. Die bisherige Planung beruht teilweise auf Mineralressourcen, deren wirtschaftliche Gewinnbarkeit noch nicht abschließend nachgewiesen ist.

North Peak meldet neue Kapitalmarktmaßnahme

Auch bei North Peak Resources gab es zum Wochenausklang Neuigkeiten. Am 16. Oktober teilte das Unternehmen mit, ICP Securities erneut mit automatisierten Market-Making-Dienstleistungen beauftragt zu haben. Die Vereinbarung gilt seit dem 15. Oktober zunächst für vier Monate und sieht eine monatliche Vergütung von 7.500 kanadischen Dollar zuzüglich Steuern vor. ICP soll mithilfe seines proprietären Handelssystems vorübergehende Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage in der North-Peak-Aktie ausgleichen. Ziel der Dienstleistung ist die Unterstützung geordneter Handelsbedingungen. Eine bestimmte Kursentwicklung oder zusätzliche Nachfrage wird dadurch nicht garantiert. Der bestehende Vertrag mit Independent Trading Group endet laut Unternehmensmeldung am 31. Oktober. Bis dahin erbringt der bisherige Dienstleister seine Market-Making-Leistungen weiter. Die neue Vereinbarung enthält weder erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile noch eine Aktienkomponente.

Prospect Mountain bleibt der operative Schwerpunkt

Unabhängig von dieser Kapitalmarktmaßnahme liegt der operative Fokus von North Peak auf dem Prospect Mountain Mine Complex, ebenfalls im Eureka Mining District. Das Unternehmen hatte im August ein Bohrprogramm von rund 7.000 Metern angekündigt, das fünf Zielgebiete umfasst. Im September meldete North Peak zudem den Beginn von Diamantbohrungen zur Untersuchung tiefer liegender geophysikalischer Anomalien. Grundlage dafür ist eine überarbeitete Interpretation vorhandener Messdaten, mit der die Position und Ausrichtung der Bohrziele präzisiert wurden. Anders als i-80 Gold befindet sich North Peak noch in einer frühen Explorationsphase. Für Prospect Mountain liegt bislang keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve vor. Die jüngste Kapitalmarktmitteilung enthält auch keine neuen Bohrergebnisse.

Zwei Unternehmen, zwei unterschiedliche Entwicklungsphasen

Die Nachrichten der vergangenen Tage verdeutlichen die unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Goldindustrie. i-80 Gold arbeitet daran, bestehende Projekte, Verarbeitungskapazitäten und langfristige Produktionsziele miteinander zu verbinden. North Peak organisiert parallel seine Kapitalmarktbetreuung und untersucht mit modernen Explorationsmethoden das geologische Potenzial seines Projekts. Eine operative Verbindung zwischen beiden Unternehmen besteht daraus nicht. Die gemeinsame geografische Einordnung in den Eureka District macht jedoch deutlich, wie unterschiedlich weit Goldprojekte innerhalb einer etablierten Bergbauregion entwickelt sein können. Für North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) bleibt nach der jüngsten Kapitalmarktmaßnahme deshalb vor allem eine Frage entscheidend: Welche Erkenntnisse liefern die weiteren Bohrungen auf Prospect Mountain?

Quellen:

i-80 Gold - i-80 Gold Provides a Development Update; Archimedes Underground and Lone Tree Plant Refurbishment Remain on Track and Mineral Point Open Pit Prioritized in Updated Development Plan, 14.10.2026

https://www.i80gold.com/i-80-gold-provides-a-development-update-archimedes-underground-and-lone-tree-plant-refurbishment-remain-on-track-and-mineral-point-open-pit-prioritized-in-updated-plan/

North Peak Resources - North Peak Re-Engages ICP Securities for Automated Market Making Services, 16.10.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/319347

North Peak Resources - CORRECTION FROM SOURCE: North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain, 10.08.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/308917

North Peak Resources - North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies, 08.09.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/313260

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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Enthaltene Werte: US6516391066,CA6614441096,CA44955L1067