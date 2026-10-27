DZ BANK sieht Gold bei 5.000 Dollar - Newmont verdient Milliarden, North Peak sucht die Vorkommen von morgen

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Gold unter 4.000 US-Dollar, eine deutsche Bank mit einem Kursziel von 5.000 Dollar und ein Goldkonzern, der Milliarden verdient: Zum Start in die neue Börsenwoche treffen am Goldmarkt widersprüchliche Signale aufeinander. Während das Edelmetall nach kräftigen Verlusten am Montagmorgen wieder leicht zulegt, hält die DZ BANK an ihrer langfristig optimistischen Einschätzung fest. Gleichzeitig hat Newmont (ISIN: US6516391066) mit den jüngsten Quartalszahlen eindrucksvoll gezeigt, welche Erträge etablierte Goldproduzenten erzielen können. Doch selbst für die größten Konzerne bleibt eine entscheidende Frage bestehen: Woher kommt das Gold, das sie in zehn oder zwanzig Jahren fördern wollen? An diesem frühen Punkt der Wertschöpfungskette setzt auch North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) mit seinem Explorationsprojekt in Nevada an.

Gold fällt unter 4.000 Dollar - doch die DZ BANK bleibt optimistisch

Die vergangene Handelswoche verlief für Goldanleger enttäuschend. Am Freitag fiel der Goldpreis zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Auf Wochensicht stand laut Reuters ein Minus von rund vier Prozent zu Buche, der stärkste Wochenverlust seit Juni. Steigende Inflationserwartungen und die Aussicht auf länger hohe US-Zinsen belasteten das zinslose Edelmetall. Am Montagmorgen erholte sich der Preis leicht auf rund 4.010 Dollar, während Anleger auf die bevorstehende Entscheidung der US-Notenbank warteten. Einen deutlich längeren Zeithorizont verfolgt die DZ BANK: In ihrer Prognose vom 16. Oktober erwartet sie zum Jahresende 2026 einen Goldpreis von etwa 4.300 Dollar und im ersten Halbjahr 2027 eine Erholung in Richtung 4.600 Dollar. Auf Jahressicht hält sie sogar einen Anstieg auf rund 5.000 Dollar für möglich. Das wäre vom Montagsniveau aus ein Potenzial von ungefähr 25 Prozent - allerdings nur, wenn sich die Annahmen der Bank bestätigen.

Warum eine deutsche Großbank 5.000 Dollar für möglich hält

Die Analysten der DZ BANK begründen ihre Einschätzung mit einer möglichen Entspannung bei den US-Inflationsraten, nachlassendem Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen und einem perspektivisch schwächeren Dollar. Besonders wichtig ist nach ihrer Einschätzung die anhaltende Goldnachfrage der Zentralbanken. Viele Notenbanken, insbesondere aus Schwellenländern, wollen ihre Währungsreserven breiter aufstellen und die Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren. Gold besitzt dabei den Vorteil, dass es keine Forderung gegenüber einem anderen Staat darstellt. Hinzu kommen die hohen amerikanischen Staatsschulden, die das Interesse an alternativen Reservewerten stützen könnten. Die Prognose ist jedoch kein Selbstläufer: Sollten die US-Zinsen länger steigen oder der Dollar deutlich aufwerten, könnte Gold erneut unter Druck geraten. Gerade dieser Gegensatz zwischen kurzfristiger Schwäche und langfristigen Erwartungen macht die aktuelle Situation für Anleger interessant.

Newmont meldet 2,3 Milliarden Dollar bereinigten Quartalsgewinn

Wie profitabel das Geschäft bei hohen Goldpreisen sein kann, zeigen die am 22. Oktober veröffentlichten Zahlen von Newmont. Der US-Konzern erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Sondereffekte lag der Gewinn bei etwa 2,3 Milliarden Dollar. Gleichzeitig erwirtschaftete Newmont einen Free Cashflow von 1,9 Milliarden Dollar und produzierte rund 1,3 Millionen zurechenbare Unzen Gold. Die gesamten nachhaltigen Produktionskosten, die sogenannten All-in Sustaining Costs, beliefen sich auf 1.454 Dollar je Unze auf Basis der vom Unternehmen verwendeten Nebenproduktrechnung. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern weiterhin eine zurechenbare Goldproduktion von 5,3 Millionen Unzen an und hat seine Kostenprognose verbessert. Bemerkenswert ist dabei, dass der durchschnittlich realisierte Goldpreis im dritten Quartal bei 4.317 Dollar lag. Die Ergebnisse zeigen damit die wirtschaftliche Stärke eines etablierten Produzenten, erlauben aber keine direkte Prognose für die kommenden Quartale.

Milliarden für Aktionäre - und Investitionen in die Minen von morgen

Newmont nutzt seine Finanzkraft nicht nur für Dividenden und Aktienrückkäufe, sondern investiert weiterhin in bestehende und zukünftige Minen. Seit der vorherigen Quartalsberichterstattung flossen nach Unternehmensangaben insgesamt 1,9 Milliarden Dollar über Ausschüttungen und Rückkäufe an die Aktionäre zurück. Gleichzeitig plant der Konzern für 2026 rund 1,95 Milliarden Dollar an Erhaltungsinvestitionen sowie weitere 1,4 Milliarden Dollar an Entwicklungskapital. Das unterstreicht eine grundlegende Herausforderung des Bergbaus: Selbst außergewöhnlich profitable Minen können nicht unbegrenzt fördern. Lagerstätten werden mit der Zeit erschöpft, während neue Projekte oft viele Jahre für Exploration, technische Studien, Genehmigungen und Bau benötigen. Deshalb hängt die langfristige Zukunft der Goldindustrie nicht allein vom aktuellen Metallpreis ab, sondern ebenso davon, ob rechtzeitig neue wirtschaftlich förderbare Vorkommen erschlossen werden.

Nevada bleibt ein wichtiger Schauplatz der Goldindustrie

Besonders deutlich wird diese langfristige Perspektive in Nevada. Dort betreiben Newmont und Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) gemeinsam Nevada Gold Mines, einen der bedeutenden Goldminenkomplexe der Welt. Die Partner haben zudem vereinbart, weitere Entwicklungsprojekte in ihre Zusammenarbeit einzubringen. Bestehende Infrastruktur und zusätzliche Lagerstätten können dabei eine wichtige Rolle spielen, weil neue Vorkommen nicht zwangsläufig völlig unabhängig entwickelt werden müssen. Für die Branche ist Nevada deshalb weit mehr als ein historisches Goldgebiet: Es ist eine Region, in der etablierte Produzenten ihre langfristige Minenplanung fortsetzen und kleinere Explorationsunternehmen nach bislang nicht ausreichend untersuchten Mineralisierungen suchen. Allerdings bedeutet die Nähe zu großen Bergbauaktivitäten allein noch nicht, dass ein neues Projekt wirtschaftlich erfolgreich sein wird.

North Peak untersucht neue Zielgebiete auf Prospect Mountain

Zu den Unternehmen, die in Nevada auf weitere Entdeckungen setzen, gehört North Peak Resources. Im historischen Eureka Mining District kontrolliert der kanadische Explorer den Prospect Mountain Mine Complex. Für 2026 hat North Peak ein Bohrprogramm von rund 7.000 Metern angekündigt, das fünf Zielgebiete umfasst. Anfang September meldete das Unternehmen außerdem den Beginn von Diamantbohrungen zur Untersuchung tiefer liegender geophysikalischer Anomalien. Grundlage dafür war eine erneute technische Auswertung vorhandener Messdaten, mit deren Hilfe mögliche mineralisierte Strukturen genauer eingegrenzt werden sollen. Die entscheidende Frage lautet nun, ob die Bohrungen diese geologischen Modelle bestätigen können. Eine geophysikalische Anomalie ist noch kein Nachweis einer wirtschaftlich nutzbaren Lagerstätte. Für Prospect Mountain liegt bislang weder eine definierte Mineralressource noch eine Mineralreserve vor. North Peak befindet sich damit in einer deutlich früheren und risikoreicheren Entwicklungsphase als etablierte Produzenten.

Zwischen 5.000-Dollar-Prognose und neuen Goldentdeckungen

Die aktuellen Nachrichten zeigen zwei sehr unterschiedliche Seiten des Goldmarktes. Die DZ BANK hält trotz kurzfristiger Preisschwäche eine Erholung auf 5.000 Dollar für möglich, während Newmont bereits heute Milliardenbeträge mit der Goldproduktion erwirtschaftet. Für kleinere Explorationsunternehmen ergibt sich daraus ein grundsätzlich interessantes Branchenumfeld, aber keine Garantie auf steigende Bewertungen oder erfolgreiche Bohrungen. Ein höherer Goldpreis könnte die Wirtschaftlichkeit zukünftiger Projekte verbessern und das Interesse an neuen Lagerstätten stärken. Entscheidend bleibt jedoch, ob tatsächlich ausreichend mineralisiertes Gestein in wirtschaftlich relevanter Qualität und Menge nachgewiesen werden kann. Genau diese Aufgabe steht bei North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) auf Prospect Mountain im Mittelpunkt: Während die großen Produzenten ihre bestehenden Minen weiterentwickeln, sucht das Unternehmen nach geologischen Erkenntnissen, aus denen eines Tages ein neues Goldprojekt entstehen könnte.

Quellen:

DZ BANK - Prognoseupdate: Gold hat Comeback-Qualitäten, 16.10.2026

https://dzresearchblog.dzbank.de/content/dzresearch/de/2026/10/16/prognoseupdate-gold-hat-comeback-qualitaeten.html

Newmont - Newmont Reports Third Quarter 2026 Results with Record Third Quarter Adjusted Net Income, 22.10.2026

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Third-Quarter-2026-Results-with-Record-Third-Quarter-Adjusted-Net-Income-Positioned-to-Achieve-Full-Year-Guidance-Provides-Update-on-Red-Chris-Block-Cave-Project/default.aspx

Reuters - Gold gains on softer oil prices; Fed decision in focus, 26.10.2026

https://www.reuters.com/world/india/gold-gains-softer-oil-prices-fed-decision-focus-2026-10-26/

Reuters - Gold set for steep weekly loss as rising oil prices bolster Fed rate hike bets, 23.10.2026

https://www.marketscreener.com/news/gold-set-for-steep-weekly-loss-as-rising-oil-prices-bolster-fed-rate-hike-bets-ce785cdfda80f22c

North Peak Resources - CORRECTION FROM SOURCE: North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain, 10.08.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/308917/CORRECTION-FROM-SOURCE-North-Peak-Commences-2026-Drilling-Campaign-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada

North Peak Resources - North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies, 08.09.2026

https://www.newsfilecorp.com/release/313260/North-Peak-Commences-Diamond-Drilling-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada-Following-Technical-Review-of-MT-Anomalies

North Peak Resources - Unternehmensmeldungen, abgerufen am 26.10.2026

https://northpeakresources.com/news/

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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