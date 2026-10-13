Sinkende Preise für Künstliche Intelligenz klingen zunächst nach Druck für die ganze Branche. Das US-Analysehaus Baird zieht daraus allerdings einen optimistischen Schluss für Palantir (ISIN: US69608A1088). Die Experten haben ihr Kursziel für die Aktie um ein Viertel angehoben. Ihre These: Je billiger die Modelle werden, desto mehr Firmen setzen KI im Alltag ein. Und genau davon soll Palantir profitieren. Offene Modelle als Wachstumstreiber: Palantir verdient sein Geld mit der Software zwischen Modell und Anwender. Sie bindet KI von unterschiedlichen Entwicklern in die Abläufe von Konzernen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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