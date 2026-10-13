Elon Musk denkt selten klein, und bei Halbleitern schon gar nicht. Jetzt hat der Chef von Tesla (ISIN: US88160R1014) klargestellt, wem das geplante Chipwerk Terafab in Texas gehören soll. Die Börse feierte das gegen einen schwachen Markttrend. Rückenwind von SpaceX und der Wall Street: Der Kurssprung hatte allerdings mehrere Väter. So zog auch SpaceX an, nachdem der Raumfahrtkonzern Funkfrequenzen für sein Mobilfunkgeschäft gekauft hatte. Mit dem Autobauer hat das zwar wenig zu tun. Trotzdem laufen beide Aktien oft im Gleichschritt, denn viele Anleger rechnen damit, dass Musk die Firmen eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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