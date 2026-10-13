Mit dem InnoWard werden alljährlich wegweisende Ideen und Konzepte in der Versicherungswirtschaft aus den Bereichen berufliche Erstausbildung bzw. Personalentwicklung und Qualifizierung prämiert. Welche Projekte in diesem Jahr zu den Gewinnern zählen. Bei der inzwischen 22. Auflage des Branchenpreises InnoWard wurde erneut herausragende Bildungsarbeit in der Versicherungswirtschaft in den beiden Kategorien "Berufliche Erstausbildung" sowie "Personalentwicklung und Qualifizierung" gewürdigt. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact