Krypto News: Bitcoin-ETFs verlieren 681 Millionen - doch ein Sektor trotzt dem Ausverkauf

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Bitcoin-ETFs haben in einer einzigen Woche 681 Millionen Dollar verloren, doch ein Segment zieht weiter Kapital an. XRP-ETFs verzeichneten in derselben Woche 11,3 Millionen Dollar Zuflüsse und verlängerten ihre positive Serie auf 13 Wochen. Der Gesamtmarkt steht bei 2,9 Billionen Dollar, und der Fear-and-Greed-Index zeigt 69 Punkte. Bitcoin handelt bei rund 83.800 Dollar, Ethereum bei 2.553 Dollar und XRP bei 1,42 Dollar.

Die Krypto News dieser Woche drehen sich um die Frage, ob institutionelles Kapital den Markt verlässt oder sich nur verschiebt. Am Mittwoch stehen die US-Verbraucherpreisdaten an, die den nächsten Impuls setzen können. In diesem Umfeld rücken Projekte in den Fokus, die abseits der großen Coins funktionierende Produkte liefern.

Warum verlieren Bitcoin-ETFs Milliarden in den Krypto News, während XRP-Fonds Kapital anziehen?

US-Bitcoin-ETFs verloren in der Woche bis zum 9. Oktober rund 681 Millionen Dollar an Nettozuflüssen, laut CaptainAltcoin. Ethereum-ETFs verbuchten 542 Millionen Dollar Abflüsse an allen fünf Handelstagen. XRP-ETFs waren die Ausnahme und zogen 11,3 Millionen Dollar an. Das Handelsvolumen stieg in 24 Stunden um 136 Prozent auf 303 Milliarden Dollar, laut CoinGabbar. Am 12. Oktober legten 92 Prozent aller Coins zu.

Bitcoin handelt bei rund 83.800 Dollar, nachdem er Anfang Oktober auf ein Monatstief von 80.420 Dollar gefallen war. Ethereum erholte sich über 2.550 Dollar, steht aber im Wochenvergleich 5,6 Prozent tiefer. Die Märkte warten auf die US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch. Fed-Gouverneur Christopher Waller spricht am Montag, Goldman Sachs und JPMorgan legen Quartalszahlen vor. Die zentrale Frage lautet, ob die ETF-Abflüsse eine strukturelle Wende oder eine vorübergehende Korrektur zeigen.

Seit Jahresbeginn haben Bitcoin-ETFs netto mehr als 100.000 BTC verloren. Anleger verschieben Kapital weg von Großpositionen in Richtung ausgewählter Alternativen. Selbst XRP bietet von 1,42 Dollar aus nur begrenztes Potenzial nach oben. In solchen Phasen suchen Trader nach Projekten mit echten Produkten und einem Preis weit unter dem möglichen Ziel.

Pepeto: Der Token, der in den Krypto News dieser Woche auftaucht

Bitcoin-ETFs bluten, Ethereum-Fonds verlieren an fünf Tagen in Folge, und das Kapital sucht einen neuen Platz. Wenn institutionelle Anleger aus Large Caps aussteigen, fließt das Geld in Projekte, die bereits gebaut haben, was andere erst versprechen.

Die aktuellen Schlagzeilen zeigen, dass Pepeto 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat, Wochen vor seiner Notierung. Das Projekt hat bewiesen, dass seine Tools funktionieren, indem es sie gebaut hat, bevor die breite Masse erschien. Es wird Börsen mit funktionierenden Tools erreichen, nicht mit einer Präsentation. Die Bridge sendet Tokens über fünf Chains ohne Kosten, sperrt auf einer Seite und gibt auf der anderen in unter einer Minute frei. Die meisten Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer.

PepetoSwap führt alle Trades ohne Kosten durch, und MEV-Schutz ist standardmäßig aktiviert. Der Scanner prüft 42 Signale bei jedem Vertrag und stoppt riskante Coins, bevor ein Trade abgeschlossen wird. Der Presale von Pepeto läuft bei einem Preis von 0,000000188 Dollar, und jede Runde treibt den Preis höher.

Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Coins leitet Pepeto, und ein ehemaliger Binance-Entwickler gehört zum Aufbauteam. Das unabhängige Audit durch SolidProof bestätigt die Sicherheit des Vertragscodes und räumt damit das zentrale Risiko aus, an dem die meisten Presales vor ihrer Börsennotierung scheitern. BNB machte aus 100 Dollar Zehntausende für Anleger, die früh einstiegen, ohne dass ein Produkt existierte. Pepeto hat drei funktionierende Tools, ein Audit und ein Team mit nachweisbarer Erfolgsbilanz. Mehr Tools hinter einem Projekt bedeuten mehr Gründe für den Kurs, sich zu bewegen. Die 10,38 Millionen Dollar, die bereits investiert wurden, zeigen, dass Anleger das Renditepotenzial zum aktuellen Presale-Preis erkennen.

Was bedeuten die Krypto News dieser Woche für den nächsten Schritt?

Institutionelles Kapital sortiert sich neu, und die Mathematik bei Bitcoin und XRP begrenzt das Renditepotenzial ab dem aktuellen Kurs. BNB hatte bei seinem Start keine Produkte und machte frühe Halter trotzdem wohlhabend. Pepeto hat drei funktionierende Tools und mehr als 10,38 Millionen Dollar hinter sich. Wer das Potenzial eines Presale-Preises vor der Börsennotierung nutzen will, findet den Zugang auf der offiziellen Pepeto-Website. Sobald der Presale endet, verschiebt sich das Renditepotenzial zugunsten der Anleger, die bereits drin sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Haftungsausschluss: Dies sind gesponserte Inhalte. Recherchieren Sie selbst, bevor Sie investieren.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Schlagzeilen im Kryptomarkt heute?

Bitcoin-ETFs verloren 681 Millionen Dollar in der Woche bis zum 9. Oktober, während XRP-ETFs 11,3 Millionen Dollar an Zuflüssen verzeichneten. Die US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch können den nächsten Marktimpuls setzen.

Warum taucht Pepeto in den aktuellen Schlagzeilen auf?

Pepeto hat funktionierende Tools wie eine gebührenfreie Bridge über fünf Chains, eine kostenlose Börse mit MEV-Schutz und einen Token-Scanner. Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website eingesammelt, und eine Binance-Notierung wird erwartet.