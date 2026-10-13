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Huntington Bank startet internationales Firmenkundengeschäft



13.10.2026 / 16:15 CET/CEST

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Die Bank erweitert ihr Angebot, um das Wachstum globaler Kunden in den USA und deren grenzüberschreitende Geschäfte zu unterstützen COLUMBUS, Ohio, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Huntington National Bank baut ihren Geschäftsbereich für Firmen-, Spezial- und Behördenbankgeschäfte weiter aus und richtet dazu eine internationale Firmenkundengruppe ein, die multinationalen Unternehmen aus dem Ausland und deren US-Tochtergesellschaften, die in den US-Markt eintreten oder dort expandieren, durch die Nutzung der inländischen Plattform der Bank strategischen Mehrwert bieten wird. Die internationale Firmenkundensparte wird spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen Kreditvergabe, globaler Handel, Devisenhandel, grenzüberschreitende Zahlungen und Treasury-Lösungen anbieten, um maßgeschneiderte finanzielle Unterstützung für das grenzüberschreitende Wachstum und die Geschäftstätigkeiten der Kunden bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf US-Tochtergesellschaften und deren globalen Muttergesellschaften. Die Sparte wird von dem Branchenveteranen Suneel Gill geleitet, der kürzlich als Senior Managing Director zu Huntington kam und über mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Bankwesen verfügt. Im Laufe dieses Jahres wird Huntington eine Repräsentanz in London eröffnen, um die Geschäftsentwicklung zu unterstützen. "Suneel bringt umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden und eine starke Erfolgsbilanz beim Aufbau von Beziehungen innerhalb globaler Organisationen mit", sagte Gordon DeKuyper, Senior Managing Director für Firmen-, Spezial- und Regierungsbankgeschäft. "Sein Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, dass wir unsere Kompetenzen ausbauen und einen besser koordinierten Ansatz bei der Betreuung grenzüberschreitend tätiger Unternehmen verfolgen." Durch die Kombination globaler Marktkenntnisse mit lokaler Expertise wird die Gruppe Kunden dabei unterstützen, internationale Komplexitäten zu meistern, Risiken zu steuern und in wichtigen Regionen Zugang zu Kapital zu erhalten. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit den steigenden ausländischen Direktinvestitionen in den USA, darunter eine wachsende Zahl ausländischer Unternehmen, die Niederlassungen in den USA gründen oder ihre dortigen Aktivitäten ausbauen. "Die Einführung unserer internationalen Firmenkundengruppe markiert einen wichtigen Schritt für das weitere Wachstum unserer Geschäftsbankkompetenzen", sagte Scott Kleinman, Präsident der Huntington Commercial Bank. "Da immer mehr ausländische Unternehmen in den USA investieren und dort expandieren, freuen wir uns darauf, ihre Ambitionen zu unterstützen, indem wir ihnen die Einblicke, die Vernetzung und die Banklösungen bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen." Informationen zu Huntington Huntington Bancshares Incorporated ist eine regionale Bankholdinggesellschaft mit einer Bilanzsumme von 284 Milliarden US-Dollar und Hauptsitz in Columbus, Ohio. Als eine der zehn führenden US-Geschäftsbanken bieten die Huntington National Bank und ihre Tochtergesellschaften Privatkunden, kleinen und mittelständischen Unternehmen, Konzernen, Kommunen und anderen Organisationen ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Bankgeschäft, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung und Risikomanagement. Huntington wurde 1866 gegründet und betreibt über 1.400 Filialen in 21 Bundesstaaten, wobei bestimmte Geschäftsbereiche landesweit tätig sind. Weitere Informationen finden Sie auf Huntington.com. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/huntington-bank-startet-internationales-firmenkundengeschaft-302907186.html



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