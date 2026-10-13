Essen/München (ots) -Heute haben secunet und ServiceNow (NYSE: NOW), der Super Intelligence Control Tower für die geschäftliche Neuerfindung, auf der Smart Country Convention in Berlin eine Partnerschaft bekannt gegeben, um Deutschlands regulierte Bereiche und kritische Infrastrukturen zu bedienen. Als autorisierter Sovereign Partner Cloud Provider wird secunet die ServiceNow AI-Plattform betreiben und Dienstleistungen anbieten, die fragmentierte Abläufe in koordinierte, autonome Workflows umwandeln, die messbare Ergebnisse liefern.Das Angebot richtet sich an Behörden, Streitkräfte und Unternehmen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen. Es wird auch für die Verarbeitung von Informationen der Einstufung VS-NfD (Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch) entwickelt.Die Bereitstellung erfolgt als Teil des secunet Cloud-Portfolios in Rechenzentren in Deutschland. secunet verantwortet den Betrieb in einer souveränen Umgebung mit kontrollierten Betriebs- und Zugriffsprozessen. Auf diese Weise bietet secunet Unternehmen mit sehr hohen Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen Zugang zu modernster Technologie mit lokalen Kontrollmöglichkeiten - durch die Verknüpfung von KI, Daten, Arbeitsabläufen und Sicherheit auf der ServiceNow AI Platform."Organisationen im öffentlichen Sektor und Unternehmen mit strengen Sicherheitsanforderungen müssen die Automatisierung ausbauen, ohne die Kontrolle über ihre Daten aufzugeben", sagt Robert Rosellen, Vice President Sales und Country Manager Deutschland. "In Zusammenarbeit mit secunet können wir die ServiceNow AI Platform in eine souveräne Partner-Cloud-Umgebung integrieren, die in Deutschland betrieben wird, sodass diese Organisationen kritische Prozesse innerhalb der von ihnen geforderten rechtlichen Rahmenbedingungen und Kontrollmechanismen automatisieren können.""Digitale Souveränität bedeutet, moderne Technologie unter eigener Kontrolle einsetzen zu können", sagt Marc-Julian Siewert, CEO von secunet. "Gemeinsam mit ServiceNow bringen wir leistungsfähige digitale Workflows in eine von secunet betriebene, souveräne Umgebung. Damit ermöglichen wir Behörden und Unternehmen von automatisierten AI-Workflows zu profitieren, auch bei besonders hohen Sicherheitsanforderungen."Das Angebot wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027 verfügbar sein.ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.Pressekontakt:Patrick FranitzaPressesprechersecunet Security Networks AGKurfürstenstraße 5845138 Essen/GermanyTel.: +49 201 5454-1234E-Mail: presse@secunet.comhttp://www.secunet.comOriginal-Content von: Secunet Security Networks AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14445/6370522