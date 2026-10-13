Goldman Sachs nimmt CTS Eventim mit dem Votum "Neutral" und einem Kursziel von 68 € in die Bewertung auf. Die Analysten sehen die Bewertung des Ticketvermarkters derzeit nahe ihrem Tiefststand, halten sich mit einer positiven Empfehlung aber zurück. Was muss passieren, damit aus der günstigen Bewertung wieder eine Kaufgelegenheit wird? Goldman bleibt zurückhaltend Die US-Investmentbank hat ihre Einschätzung am Dienstag vorgelegt. Das Kursziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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