Bitcoin steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Nach der Erholung vom Jahrestief nahe 60.000 US$ ist dem Kurs zuletzt im Bereich von 87.000 US$ die Luft ausgegangen, was einen Pullback in Richtung der 80.000-US$-Marke zur Folge hatte. Gleichzeitig ziehen Anleger Millionen aus Bitcoin-ETFs ab, während neue Zinssorgen die Risikobereitschaft dämpfen. Doch für mich überwiegen derzeit die positiven Signale: Die Bodenbildung ist gelungen, wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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