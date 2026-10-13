Eine Berufsunfähigkeitsversicherung schützt nur dann ausreichend, wenn die Leistung auch langfristig zum Leben passt. Warum starre Versicherungssummen problematisch sein können, welche Rolle die Beitragsdynamik spielt und wann sie sinnvoll ist, erläutert Rechtsexperte Björn Thorben M. Jöhnke. Ein Artikel von Björn Thorben M. Jöhnke, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Partner der Kanzlei Jöhnke & Reichow RechtsanwälteDie Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine essenzielle Absicherung gegen mögliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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