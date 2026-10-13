XRP Prognose Oktober 2026: Warum der Kurs fällt, während Milliarden in den Markt fließen

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Der Kurs verliert zehn Prozent in einer Woche, und am selben Tag startet eine Firma mit 473 Millionen XRP an der Nasdaq. XRP notiert am 13. Oktober 2026 bei 1,38 Dollar, obwohl institutionelle Investoren im Hintergrund weiter kaufen. Wale steuern laut CryptoQuant 77 Prozent aller Börsenabflüsse und ziehen Milliarden von den Börsen ab, doch der Preis bewegt sich nicht nach oben. Die XRP Prognose für Oktober schwankt zwischen 1,25 und 1,70 Dollar. Technische Signale zeichnen ein gemischtes Bild, während große Adressen ihre Positionen im Stillen aufbauen. Wer nur den fallenden Kurs sieht, übersieht die Bewegung unter der Oberfläche, und ein Presale-Projekt sammelt in genau dieser Phase stille Aufmerksamkeit von frühen Käufern.

Was steckt hinter dem Widerspruch in der XRP Prognose für Oktober 2026?

Evernorth startete am 12. Oktober 2026 unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq und bringt eine Treasury mit 473 Millionen XRP und 300 Millionen Dollar an die Börse. Hinter dem Deal stehen Ripple, Pantera Capital und Kraken, und das Gesamtvolumen übersteigt eine Milliarde Dollar. Trotzdem fiel der XRP-Kurs laut CoinDesk von 1,50 Dollar Anfang Oktober auf 1,38 Dollar am 13. Oktober, ein Rückgang von acht Prozent in nur zehn Tagen.

Wale treiben 77 Prozent der Börsenabflüsse, und CryptoQuant meldet 1,38 Milliarden XRP an Whale-Abflüssen von Binance in 30 Tagen. Gleichzeitig flossen 1,6 Milliarden XRP zurück in die Börse. Große Spieler sind auf beiden Seiten aktiv, während Kleinanleger nur den fallenden Kurs sehen. Laut CoinGabbar verzeichneten die fünf Spot-ETFs am 12. Oktober null Zuflüsse, obwohl die kumulierten Zuflüsse bei 1,80 Milliarden Dollar stehen.

Der RSI steht laut Blockchain.news bei 38 und zeigt überverkaufte Zustände an. Support liegt beim 200-Tage-SMA bei 1,28 Dollar, Widerstand bei 1,50 Dollar. Am 28. Oktober trifft die Fed ihre Zinsentscheidung, und 64 Prozent rechnen mit einer Erhöhung. Das Muster ist bekannt: Wenn große Spieler kaufen, während der Kurs fällt, folgt die Erholung schnell, und genau dieses Signal zeigt sich auch bei Projekten, die noch vor dem breiten Markt stehen.

Warum zieht Pepeto Käufer an, während die XRP Prognose unsicher bleibt?

Wale kaufen XRP im Stillen, während der Kurs fällt, und genau dieses Verhalten wiederholt sich bei einem Presale, den die breite Masse noch nicht auf dem Radar hat. Wo die Aufmerksamkeit fehlt, entstehen die Gelegenheiten, die später in den Schlagzeilen stehen.

Große Gewinne kündigen sich nicht mit einer Schlagzeile an. Sie entstehen durch Fakten, die sich aufbauen, während die Masse die Nachrichten liest. Käufer haben mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Pepeto-Presale eingezahlt, bei einem Stückpreis von 0,000000188 Dollar. Jede Stufe setzt den Preis höher als die vorherige an. Wer in der ersten Runde eingestiegen ist, hält einen Einstiegspreis, den spätere Käufer nicht mehr erreichen, und das Renditepotenzial wächst mit jeder neuen Stufe, die den Preis nach oben schiebt.

Das Geld fließt weiter, weil PepetoSwap bereits unter dem Token aktiv läuft. Die Plattform verlangt null Gebühren beim Tausch, getestet bei einem täglichen Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet bei Uniswap drei Dollar, bei PepetoSwap kostet er nichts. Eine Lock-and-Mint-Brücke schickt Coins zwischen fünf Netzwerken in weniger als einer Minute, vollständig ohne Kosten. Sie verbindet Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum, während andere Brücken Stunden brauchen und zwischen 15 und 50 Dollar verlangen.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, dass der Smart Contract sicher ist, bevor der Presale überhaupt für Käufer geöffnet wurde. Diese Prüfung entfernt das Vertragsrisiko, an dem die meisten frühen Coins scheitern. Der Gründer des ersten Pepe-Tokens hat dieses Projekt gestartet. Ein ehemaliger Binance-Experte schreibt den Code. Die letzte Runde war ausverkauft, bevor der Timer abgelaufen war, weil Käufer sich positioniert haben, bevor der Preis in die nächste Stufe stieg.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an wenigen entscheidenden Tagen im Oktober. XRP braucht bei 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gewaltigen Kapitalzufluss, nur um sich zu verdoppeln. Pepeto steht bei einem Bruchteil dieses Werts, und genau dort liegt das Renditepotenzial, das große Coins nicht mehr bieten können. Auf der offiziellen Pepeto-Website füllt sich die aktuelle Runde, und wer sich vor dem Listing positioniert, sichert sich den Abstand zwischen Presale-Preis und künftigem Börsenpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie weit kann XRP im Oktober 2026 steigen?

Analysten sehen eine Spanne zwischen 1,25 und 1,70 Dollar. Support liegt bei 1,28 Dollar, und die Fed-Entscheidung am 28. Oktober wird die Richtung bestimmen.

Warum zieht Pepeto während dieser Marktphase Käufer an?

Pepeto betreibt eine aktive Brücke und eine Swap-Plattform ohne Gebühren. Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar erreicht. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für den aktuellen Stufenpreis.