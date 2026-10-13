Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit festeren Notierungen abgeschlossen. Dabei kletterte der Leitindex SMI erstmals seit rund zwei Wochen zurück über die Marke von 14'000 Punkten, die er jedoch bis Handelsende nicht verteidigen konnte. Finanztitel und das Schwergewicht Nestlé gaben dem Gesamtmarkt Halt. Demgegenüber konnten sich zahlreiche Techtitel der weltweiten Sektorschwäche nicht entziehen. Geprägt wird das Handelsgeschehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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