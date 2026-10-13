Genf - Teure Parfüms sind gefragt - und davon profitiert der Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan. Das Unternehmen hat im dritten Quartal überraschend stark zugelegt. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte Givaudan einen Umsatz von knapp 5,9 Milliarden Franken. Das entspricht einem Plus von knapp 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ohne Währungseinflüsse und Übernahmen betrug das Wachstum gut 5 Prozent. Dabei nahm das Geschäft im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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