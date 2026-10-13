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Dow Jones News
13.10.2026 18:51 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Anziehende Zinsen holen Aktienkurse von Tageshochs zurück

DJ MÄRKTE EUROPA/Anziehende Zinsen holen Aktienkurse von Tageshochs zurück

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Tagesverlauf anziehende Zinsen haben am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten für eine leichtere Tendenz gesorgt. Dabei war es am Vormittag noch nach oben gegangen, weil da deutlicher fallende Ölpreise und sinkende Marktzinsen noch für Zuversicht und Kauflaune gesorgt hatten. Das Bild änderte sich dann aber nach und nach, weil sich zunächst die Ölpreise und im Schlepptau die Zinsen immer weiter von den Tagestiefs nach oben lösten. Der DAX ging so mit einem Minus von 0,1 Prozent und 25.251 Punkten aus dem Tag, rund 200 Punkte unter seinem Tageshoch. Der Euro-Stoxx-50 fiel sogar um 0,6 Prozent zurück, belastet vor allem von schwachen Halbleiteraktien. Der Euro erholte sich deutlich auf 1,1192 Dollar von Ständen um 1,1150 am Montag, nachdem seine Schwäche am Vortag die Aufwärtsbewegung bei den Aktien noch gestützt hatte.

Brent-Öl kostete zuletzt 0,4 Prozent weniger als am Vortag, und zwar 106,20 Dollar. Im frühen Tagestief waren es etwa 4 Dollar weniger gewesen. Die viel beachtete US-Zehnjahresrendite lag zuletzt wieder bei 5,22 Prozent, immerhin 2 Basispunkte unter dem Stand von Freitag. Im Tagestief waren schon 5,19 Prozent zu sehen gewesen. Für den Rückgang dürften auch Käufe von Anlegern gesorgt haben, die sich das erhöhte Renditeniveau sichern wollten.

Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt, nachdem im asiatischen Handel Branchenwerte teils derbe Verluste erlitten hatten und auch an der Wall Street hier zunächst keine Erholung einsetzte. Auslöser waren wieder einmal Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms, Sorgen vor zunehmender Konkurrenz aus Asien und zu hohen Bewertungen.

Im DAX ging es für Infineon um 2,1 Prozent nach unten, im MDAX für Aixtron um 2,9 und für Suss um 3,1 Prozent. Siemens Energy büßten 2,5 Prozent ein. Die Aktie wird immer wieder im Einklang mit KI-Aktien gehandelt, weil das Unternehmen Technik für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren liefert. In Paris gaben STMicroelectronics um 3,8 Prozent nach, in Amsterdam ASML um 4,2 und BE Semiconductor um 1,8 Prozent.

Mit der Stimmungseintrübung für das KI-Wachstum waren wieder Papiere von Unternehmen gesucht, die potenziell als Leidtragende eines vermehrten KI-Einsatzes gelten. Unter anderem ging es für SAP um 1,5 Prozent nach oben, für Scout24 um 2,1 oder für Nemetschek um 1,7 Prozent. In Paris gewannen Dassault Systemes 1,7 und Capgemini 3,4 Prozent, in London Sage Group 0,5 Prozent.

Der Subindex der Banktitel ging 0,2 Prozent höher aus dem Handel. Nachdem aus den USA Quartalszahlen großer Banken insgesamt gut ausgefallen waren, hatte der Index sein Plus von knapp 1 Prozent zunächst noch gehalten. Die Gewinne bröckelten aber ab, als am Anleihemarkt die Kurse wieder unter Druck gerieten; für die Banken ist das gleichbedeutend mit Wertverlusten ihrer Anleihebestände. Zudem bremsen höhere Zinsen die Kreditnachfrage.

Der Luxuskonzern LVMH erzielte im dritten Quartal ein organisches Umsatzplus von 1 Prozent, was der Erwartung der Analysten entsprach. Die Modesparte verbuchte jedoch einen Umsatzrückgang von 5 Prozent und blieb hinter den Prognosen zurück. Die Aktie kam dennoch mit einem Mini-Minus von 0,1 Prozent davon. Kering gaben dagegen um 1,5 Prozent nach, Hermes um 2,0 und Richemont um 0,4 Prozent.

Givaudan machten einen Satz um gut 9 Prozent. Der Schweizer Hersteller von Riechstoffen und Aromen übertraf mit seinen Umsatzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen. Im Sog zog der Kurs des deutschen Wettbewerbers Symrise um 3,1 Prozent an und war festester DAX-Wert.

Bei Publicis übertraf das organische Wachstum mit 5,0 Prozent die Konsensschätzung von 4,8 Prozent. Die Aktie des Werbeunternehmens verteuerte sich um 2,2 Prozent. Die Aktie des britischen Konkurrenten WPP verteuerte sich um 4,2 Prozent. 

Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     6.167       -0,6          +7,1 
Stoxx-50        5.316       -0,5          +8,6 
Stoxx-600        635       -0,1          +7,3 
DAX          25.260       -0,1          +3,2 
FTSE-100 London    10.656       -0,1          +7,3 
CAC-40 Paris      7.833       -0,1          -3,9 
AEX Amsterdam     1.135       -0,5         +19,4 
ATHEX-20 Athen     6.640       +0,3         +24,1 
BEL-20 Br ssel     5.490       +0,1          +8,1 
BUX Budapest     142.940       +0,4         +28,7 
OMXH-25 Helsinki    6.405       -0,1         +12,3 
OMXC-20 Kopenhagen   1.527       +0,1          -5,0 
PSI 20 Lissabon    9.311       +0,7         +12,7 
IBEX-35 Madrid    19.286       -0,4         +11,4 
FTSE-MIB Mailand   50.035       +0,0         +11,3 
OBX Oslo        1.980       +0,7         +23,9 
PX Prag        2.598       +0,2          -3,3 
OMXS-30 Stockholm   3.270       +0,2         +13,4 
WIG-20 Warschau   159.312       +0,3         +35,5 
ATX Wien        6.610       +0,3         +24,1 
SMI Z rich      13.878       +0,4          +4,6 
* gerundet 
 
 
DEVISEN      zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag    Mo, 18:00 
EUR/USD       1,1194  +0,4  0,0041     1,1153      1,1158 
EUR/JPY       177,28  +0,2  0,3400     176,94     177,0800 
EUR/CHF       0,9319  +0,1  0,0009     0,9310      0,9313 
EUR/GBP       0,8449  +0,1  0,0005     0,8444      0,8449 
USD/JPY       158,36  -0,2  -0,2500     158,61     158,6900 
GBP/USD       1,3246  +0,3  0,0040     1,3206      1,3204 
USD/CNY       6,6937  +0,0  0,0012     6,6925      6,6925 
USD/CNH       6,6922  -0,0  -0,0025     6,6947      6,6951 
AUS/USD       0,6981  +0,3  0,0022     0,6959      0,6958 
Bitcoin/USD   83.434,56  +0,5  414,55    83.020,01    82.798,18 
 
 
ROHOEL       zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex      93,88  +0,2   0,14      93,74 
Brent/ICE      105,87  -0,7   -0,78     106,65 
 
 
Metalle      zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.159,88  -0,3  -11,22    4.171,10 
Silber        59,30  -1,7   -1,02      60,32 
Platin      1.665,82  -1,2  -19,71    1.685,53 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

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October 13, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)

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