XRP Prognose Oktober 2026: Wale kaufen 1,6 Milliarden Token, während Kleinanleger verkaufen

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XRP verliert am 13. Oktober 3,27 Prozent und fällt auf 1,36 Dollar, doch das Handelsvolumen steigt gleichzeitig um 115 Prozent auf 2,61 Milliarden Dollar. Hinter den Kulissen kaufen Großinvestoren in nur zwei Wochen über 1,6 Milliarden XRP. Die XRP Prognose für Oktober bewegt sich laut Analysten zwischen 1,25 und 1,70 Dollar, mit einem technischen Kursziel bei 1,46 Dollar. Großes Geld bewegt sich leise in eine Richtung, während fallende Kurse Kleinanleger zum Verkaufen zwingen. Die Frage ist, ob sich dieses Muster gerade bei einem Projekt wiederholt, das noch nicht gelistet ist.

Warum fällt die XRP Prognose, obwohl Wale Milliarden Token kaufen?

XRP handelt am 13. Oktober bei 1,36 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 86 Milliarden Dollar. Der Kurs fiel innerhalb von 24 Stunden von 1,42 auf ein Tief bei 1,32 Dollar, bevor Käufer den Preis wieder über die 200-Tage-Linie hoben. Das Handelsvolumen verdoppelte sich auf 2,61 Milliarden Dollar laut Finbold, und Spot-XRP-ETFs verzeichnen seit sieben Monaten Zuflüsse.

Wale mit Beständen zwischen 10 und 100 Millionen XRP kauften in zwei Wochen über 1,6 Milliarden Token laut TheCryptoBasic. Gleichzeitig flossen 101 Millionen XRP von Binance ab, während 90 Millionen XRP zu den koreanischen Börsen Upbit und Bithumb wanderten. Das Spotvolumen sank um 1,94 Milliarden Dollar, während der Futures-Handel weiter anstieg.

Die technische XRP Prognose zeigt ein Golden Cross auf dem 50-Tage-EMA über der 200-Tage-Linie. CoinDCX sieht 1,46 Dollar als Oktoberziel mit Widerstand bei 1,50 Dollar und Unterstützung bei 1,32 Dollar. Wenn Großanleger so massiv kaufen, während der Kurs Kleinanleger abschüttelt, stellt sich die entscheidende Frage. Was passiert, wenn dasselbe Kapital auf ein Projekt trifft, das noch vor seiner Börsennotierung steht?

Warum zieht Pepeto Millionen an, während XRP-Wale im Verborgenen handeln?

Wale kaufen XRP in Milliardenhöhe, obwohl der Kurs sinkt. In vergangenen Zyklen erzielten genau diese Investoren ihre größten Gewinne mit Projekten, die noch vor der Börsennotierung standen. Pepeto zeigt gerade dieses Muster.

Über 10,38 Millionen Dollar sind in diesen Presale geflossen, während der breitere Altcoin-Markt stagnierte. Das sind keine zufälligen Käufer, sondern Investoren, die etwas im Preis sehen, was der Markt noch nicht abbildet. PepetoSwap arbeitet mit einer Handelsgebühr von 0,00 Prozent. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar an Gebühren, auf PepetoSwap kostet derselbe Trade nichts. Über 50 Millionen Dollar an Volumen sind bereits über die Plattform gelaufen.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum miteinander. Ein Transfer dauert weniger als 60 Sekunden und kostet keine Bridge-Gebühr, während die meisten anderen Bridges zwischen 15 und 50 Dollar pro Transaktion verlangen. Der integrierte Risikoscanner prüft 42 Datenpunkte auf jedem Smart Contract und blockiert fehlerhafte Trades, bevor Kapital verloren gehen kann.

Das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was das Risiko beseitigt, an dem die meisten Presale-Projekte scheitern. Der Mitgründer hat den originalen Pepe Coin entwickelt, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Bei Pepeto liegt der Presale-Preis aktuell bei 0,000000188 Dollar, und dieser Preis steigt mit jeder neuen Verkaufsphase, weil jede Stufe höher ansetzt als die vorherige. Über 10,38 Millionen Dollar, die während einer Marktphase voller Angst in ein einziges Projekt fließen, zeigen, dass erfahrene Käufer hier dasselbe Gewinnpotenzial erkennen, das frühe Coins wie XRP bei Bruchteilen eines Cents hatten.

Fazit: Was die XRP Prognose über den nächsten großen Einstieg verrät

Die XRP Prognose zeigt, dass Großanleger still Positionen aufbauen, während Kleinanleger im Dunkeln verkaufen. Selbst wenn XRP das Kursziel von 10 Dollar erreicht, wäre das von hier ein 7-facher Anstieg. XRP war einst bei 0,006 Dollar zu haben, und wer damals einstieg, erzielte Renditen, die ein ganzes Leben veränderten. Die größten Gewinne jedes Zyklus kamen von Coins, die sich bewegt haben, bevor die Masse sie entdeckte. Der Presale-Preis von Pepeto existiert heute und wird nach der Börsennotierung nicht mehr verfügbar sein. Wer bei der offiziellen Pepeto-Website jetzt handelt, sichert sich den Einstieg, den es nach dem Listing nicht mehr geben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Oktober 2026?

Die XRP Prognose liegt zwischen 1,25 und 1,70 Dollar mit einem Kursziel bei 1,46 Dollar. Wale haben 1,6 Milliarden Token in zwei Wochen gekauft, während ETFs seit sieben Monaten Zuflüsse verzeichnen.

Warum gilt Pepeto als Presale mit hohem Gewinnpotenzial?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse, eine Bridge und einen Scanner, die bereits vor der Börsennotierung live laufen. Über 10,38 Millionen Dollar an Zuflüssen zeigen, dass Anleger den Abstand zwischen Presale und Listing als Gewinnfenster nutzen. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.