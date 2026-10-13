Dank neuer Funktionen verfügen KI-Agenten über das Branchenwissen und den Systemzugriff, um mehr Aufgaben zu erledigen und dabei die Compliance-Vorgaben einzuhalten

SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN) hat heute seine Branchenlösungen für das Bankwesen, das Gesundheitswesen und die Versicherungsbranche um neue Funktionen erweitert, die es KI-Agenten ermöglichen, mehr Kundenanfragen von Anfang bis Ende zu bearbeiten und dabei die Branchenrichtlinien und -vorschriften einzuhalten. Das bedeutet kürzere Wartezeiten für die Kunden, weniger manuelle Arbeit für die Serviceteams und ein geringeres Compliance-Risiko, da immer mehr Aufgaben an die KI übertragen werden. Das eGain Trusted Knowledge Network stützt seine Antworten auf über 100 behördliche und andere anerkannte Branchenquellen, während neue Best-Practice-Workflows und neue, einfach zu erstellende Schnittstellen zu beliebigen Systemen es KI-Agenten ermöglichen, gängige Branchenaufgaben schnell und präzise zu erledigen.

Was regulierte Branchen von der KI benötigen

Im Bankwesen, im Versicherungswesen und im Gesundheitswesen hängt eine richtige Antwort häufig von Informationen ab, die außerhalb der unternehmenseigenen Wissensbasis liegen, wie beispielsweise Bundes- und Landesvorschriften, die sich nach ihrem eigenen Zeitplan ändern, sowie Branchenrichtlinien, die entsprechend den sich wandelnden Standards und Forschungsergebnissen aktualisiert werden. Viele Kundenanfragen erfordern zudem mehr als nur eine Antwort. Einen Termin zu vereinbaren, die Anspruchsberechtigung zu prüfen oder einen Antrag auf Vorabgenehmigung zusammenzustellen, bedeutet, Informationen in den Kernsystemen abzurufen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wobei die von der Branche vorgeschriebenen Schritte einzuhalten sind.

Branchenwissen, auf das sich KI-Agenten verlassen können

Das eGain Trusted Knowledge Network bietet eGain-Kunden vorgefertigte Anbindungen an über 100 nationale und regionale Aufsichtsbehörden sowie andere maßgebliche Branchenquellen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen in Nordamerika und der EMEA-Region. Wenn jemand eine Frage stellt, kann ein KI-Agent in einer einzigen Antwort sowohl auf das unternehmenseigene Wissen als auch auf diese externen Quellen zurückgreifen, wobei alle Informationen aus externen Quellen mit einer Quellenangabe versehen werden. Wissensteams können ihre Inhalte zudem anhand dieser Quellen überprüfen, um festzustellen, was aktualisiert werden muss, wenn sich eine Vorschrift oder Richtlinie ändert.

Die Bibliothek mit Best-Practice-Workflows von eGain wird kontinuierlich um zahlreiche neue Workflows für komplexe Aufgaben wie die Prüfung auf finanzielle Unterstützung, die Überprüfung der Anspruchsberechtigung und die Identitätsprüfung von Patienten erweitert. Jeder neue agentenbasierte Arbeitsablauf orientiert sich daran, wie erfahrene Teams in der jeweiligen Branche die Aufgabe bewältigen, sodass Unternehmen KI-Agenten auf dieser Grundlage schnell und anhand eines bewährten Ausgangspunkts einsetzen können. Workflows können auf das "Trusted Knowledge Network" zurückgreifen und mithilfe von KI-Wissenskonnektoren Aktionen systemübergreifend ausführen, sodass ein KI-Agent eine Anfrage von Anfang bis Ende bearbeiten kann. Teams können einen Workflow unverändert verwenden oder ihn an ihre eigenen Richtlinien anpassen, indem sie die Schritte auf einer visuellen Arbeitsfläche aktualisieren oder mithilfe von KI einfach in einfacher Sprache beschreiben, was erforderlich ist.

Die KI-Wissenskonnektoren von eGain umfassen nun neue Integrationen, die es Banken, Versicherungen und Organisationen im Gesundheitswesen ermöglichen, kontrolliertes Wissen problemlos zwischen eGain und jedem System auszutauschen, das ihre Teams nutzen. Als Mitglied des Jack Henry Fintech Integration Network (FIN) lässt sich eGain nun in die Kernplattformen von Jack Henry für Banken und Kreditgenossenschaften integrieren und ergänzt damit seine bestehenden Branchenanbindungen, darunter Epic für das Gesundheitswesen. Teams können zudem zügig neue Anbindungen an andere Kernsysteme und selbst entwickelte Systeme herstellen, wie sie in regulierten Branchen üblich sind.

"In einer regulierten Branche muss ein KI-Agent jedes Mal zwei Dinge richtig machen: die für jeden Kunden geltenden Regeln und die Schritte, die er in den Systemen ausführt, die das Geschäft steuern", so Ashu Roy, CEO von eGain. "Aus diesem Grund integrieren wir Branchenwissen direkt in eGain, einschließlich der Vorschriften, denen jede Einrichtung unterliegt, sowie Anbindungen an Kernsysteme wie Jack Henry und Epic, in denen die eigentliche Arbeit stattfindet. Unsere Kunden können einen größeren Teil ihrer Kundenbetreuung an KI-Agenten übertragen und darauf vertrauen, dass jede Antwort und jede Maßnahme auf fundiertem Wissen basiert, hinter dem sie voll und ganz stehen können."

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com.

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

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