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Ein Fehler im XRP Ledger hätte Billionen gefälschter Token erzeugen können, und die meisten Anleger haben davon nie erfahren. XRP notiert am 13. Oktober bei 1,36 Dollar, immer noch 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar. Koreanische Börsen haben in drei Wochen 90 Millionen Token aufgenommen, Standard Chartered startete die RLUSD-Verwahrung, und Evernorth brachte 473 Millionen XRP an die Nasdaq. Trotzdem bewegt sich der Kurs kaum. Die großen Akteure positionieren sich im Hintergrund, doch der Privatanleger sieht nur einen flachen Chart. Die Frage ist nicht, ob XRP steigt, sondern wie weit noch bei einer Marktkapitalisierung von 88 Milliarden Dollar. Dieser Artikel zeigt, was hinter der XRP Prognose wirklich steckt und wo sich das Renditepotenzial versteckt, das die Institutionen lieber für sich behalten.

XRP Prognose Oktober 2026: Institutionen kaufen, der Kurs schläft

XRP handelt am 13. Oktober bei 1,36 Dollar, nachdem ein Ausbruchsversuch über 1,51 Dollar in der Vorwoche gescheitert ist. Trotz 46 Prozent Plus in 90 Tagen liegt der Coin für das Jahr 2026 immer noch im Minus. Analysten sehen für Oktober eine Spanne zwischen 1,25 und 1,74 Dollar. Bei 88 Milliarden Dollar Marktwert bringt selbst das obere Ende der Prognose nur 28 Prozent Plus.

Am 12. Oktober wurde ein kritischer Bug gepatcht, der Billionen gefälschter Token hätte erzeugen können, wie U.Today berichtet. Am selben Tag begann Evernorth den Nasdaq-Handel mit 473 Millionen XRP als öffentliche Schatzkammer unter dem Ticker XRPN. Die Börsen Upbit und Bithumb nahmen zusammen 90 Millionen XRP auf, wie CryptoTicker berichtet. Die Spot-ETFs verlängerten ihre Zufluss-Serie auf 13 Wochen. Standard Chartered eröffnete die institutionelle RLUSD-Verwahrung über die Filiale in Dubai.

Die Institutionen stapeln Token, doch der Privatanleger sieht einen flachen Chart um 1,36 Dollar. Die Fed-Sitzung am 27. Oktober trägt laut CME FedWatch 64 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung. Die US-Verbraucherpreisdaten am 14. Oktober könnten die Richtung vorher drehen. Bei 88 Milliarden Dollar Marktwert braucht XRP gewaltige Kapitalströme für kleine Bewegungen, und die Händler, die diese Rechnung verstehen, schauen bereits dorthin, wo die echten Vervielfachungen beginnen.

Warum Pepeto gerade jetzt in den Fokus rückt

Wenn Institutionen XRP für einstellige Prozente stapeln und der Kurs trotzdem auf die Fed wartet, stellt sich eine Frage: Wo fließt das Kapital hin, das echte Vervielfachungen sucht? Die Antwort zeigt sich gerade im Presale von Pepeto, einem Projekt, das noch vor dem Listing Kapital einsammelt, während die großen Coins stillstehen.

Der Coin läuft auf Ethereum, hat ein festes Angebot von 420 Billionen Token und verfügt über drei funktionierende Werkzeuge. Das wichtigste ist PepetoSwap, die in das Projekt integrierte Börse mit null Protokollgebühren. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar. Auf PepetoSwap kostet er nichts über die Gasgebühr hinaus. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar im Monat durchführt, spart gegenüber Uniswap rund 3.000 Dollar. Dieser Unterschied zeigt sich im Wallet, nicht auf einem Chart.

In den Presale sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar geflossen, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die Identität des Teams vollständig verifiziert, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Der Mitgründer hat den ersten Pepe Coin entwickelt, ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Jede Phase verkauft zu einem höheren Preis als die vorherige, und das Binance-Listing rückt mit jeder gefüllten Stufe näher. In vergleichbaren Fällen haben Projekte mit funktionierenden Produkten nach dem Listing erhebliche Kurssprünge verzeichnet. Wer bei diesem Presale zu spät kommt, zahlt den nächsten Stufenpreis.

Fazit

Der Ausblick für XRP hängt an der Fed und an Makrodaten, die in Tagen erscheinen. XRP bleibt solide, doch bei 88 Milliarden Dollar Marktwert bleiben die Gewinne im Prozentbereich. Pepeto wartet nicht auf die Fed, denn die 10,38 Millionen Dollar im Presale sprechen für sich. Die Börse läuft live, die Gebühren liegen bei null, und der Abstand zwischen dem aktuellen Tokenpreis und dem Listing-Kurs macht den Einstieg jetzt attraktiver als in jeder folgenden Phase. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Oktober 2026?

XRP notiert bei 1,36 Dollar mit Widerstand bei 1,50 und Unterstützung bei 1,25 Dollar. Analysten sehen eine Spanne von 1,25 bis 1,74 Dollar, wobei die Fed-Sitzung am 27. Oktober den Ausschlag gibt.

Warum taucht Pepeto neben XRP auf?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit gebührenfreier Börse und vollständigem SolidProof-Audit. Das bevorstehende Listing eröffnet Renditepotenzial, das bei einer Marktkapitalisierung von 88 Milliarden Dollar nicht mehr möglich ist. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.