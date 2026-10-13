Poyser hat das EMEA-Team von acht auf mehr als 110 Beschäftigte ausgebaut und wird künftig die weitere Expansion des Unternehmens in der Region leiten

Horizon3 hat heute die Beförderung von Keith Poyser zum General Manager für die EMEA-Region bekannt gegeben. Poyser war bisher als Vice President EMEA tätig und wird künftig die weitere Expansion des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten und Afrika leiten. Die Beförderung folgt auf ein Umsatzwachstum von mehr als 260 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr und die Eröffnung der EMEA-Zentrale von Horizon3 in Amsterdam.

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Keith Poyser promoted to General Manager, EMEA following more than 260% regional revenue growth

Seit seinem Wechsel zu Horizon3 im September 2024 hat Poyser erfahrene Fach- und Führungskräfte für das Unternehmen gewonnen, ein regionales Führungsteam aufgebaut und die Zahl der Beschäftigten in der EMEA-Region von acht auf mehr als 110 erhöht. Gleichzeitig hat er eine Unternehmenskultur etabliert, die von Vertrauen, Zusammenarbeit und Eigenverantwortung geprägt ist und das weitere Wachstum in der Region unterstützt.

"Keith hat aus einem achtköpfigen Team eine EMEA-Organisation mit mehr als 110 Beschäftigten aufgebaut, die im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von über 260 Prozent erzielt hat", so Snehal Antani, CEO und Mitbegründer von Horizon3. "Parallel dazu hat er ein starkes Führungsteam zusammengestellt. Das ist entscheidend, denn wir brauchen Führungskräfte, die unser Geschäft voranbringen, ihren Teams Freiräume geben und sie zugleich an ihren Ergebnissen messen. Keith hat gezeigt, dass er diese Anforderungen erfüllt."

Mit der Expansion in der EMEA-Region ermöglicht Horizon3 weiteren Unternehmen und Organisationen, ihre Systeme mit NodeZero autonom auf Schwachstellen zu prüfen. So erfahren sie, wo ihre Systeme angreifbar sind und was Angreifer darin erreichen könnten. NodeZero zeigt auf sichere Weise, welche Angriffspfade tatsächlich ausgenutzt werden können, und überprüft, ob diese durch die ergriffenen Gegenmaßnahmen geschlossen wurden. So können Sicherheits- und IT-Teams ihre Ressourcen gezielt dort einsetzen, wo sich Risiken nachweislich reduzieren lassen.

"Angreifer werden mithilfe von KI immer schneller. Unsere Kunden müssen deshalb sicherstellen können, dass ihre Abwehrmaßnahmen auch dann wirksam bleiben, wenn sich ihre IT-Umgebungen verändern", erklärt Poyser. "Dazu müssen sie regelmäßig ausnutzbare Schwachstellen aufspüren, diese beheben und anschließend überprüfen, ob die entsprechenden Angriffspfade tatsächlich geschlossen sind. In der EMEA-Region haben wir ein hervorragendes Team aufgebaut und enge Partnerschaften geschlossen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen. Als General Manager möchte ich unsere Präsenz in der gesamten Region weiter ausbauen. Der Erfolg unserer Kunden bleibt dabei der Maßstab für unser Wachstum."

Poyser bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung von Technologieunternehmen, im Aufbau von Teams und Partnernetzwerken sowie bei der Erschließung neuer regionaler Märkte mit. Zuvor hatte er Führungspositionen bei SentinelOne, Palo Alto Networks und IBM inne.

Über Horizon3

Horizon3, der Anbieter von NodeZero und Spezialist für KI-native proaktive Sicherheit, ermöglicht Unternehmen, KI mit KI zu bekämpfen und Angreifern so einen Schritt voraus zu sein. NodeZero, der "World's Best AI Hacker", testet Abwehrmaßnahmen autonom und in Maschinengeschwindigkeit, identifiziert und priorisiert ausnutzbare Angriffspfade, ohne dabei die Sicherheit zu gefährden, und überprüft unmittelbar, ob Schwachstellen erfolgreich behoben wurden. So lassen sich Abwehrmaßnahmen kontinuierlich testen, Schwachstellen beheben und die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen. Mehr als 7.000 Unternehmen und Organisationen vertrauen auf die nachweislich wirksamen Sicherheitslösungen von Horizon3. Dazu zählen Verteidigungsbehörden weltweit, Fortune-10-Unternehmen, multinationale Banken und große Gesundheitsdienstleister. Horizon3 wurde kürzlich im Deloitte Technology Fast 500 Ranking als das am schnellsten wachsende Cybersicherheitsunternehmen Nordamerikas ausgezeichnet und von Fast Company in die Liste der innovativsten Unternehmen des Jahres 2026 aufgenommen. Folgen Sie Horizon3 auf LinkedIn und X.

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