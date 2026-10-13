Eine neue Studie von Samsung zeigt, dass Europäer bei der Auswahl ihres Smartphones zwei Dinge im Blick haben: ihr heutiges Leben und das, was sie als Nächstes tun möchten

Wenn Sie schon einmal Laufschuhe für den Läufer gekauft haben, der Sie einmal werden wollten, oder Gepäck für eine noch nicht geplante Reise, dann sind Sie nicht allein. Eine neue Studie von Samsung zeigt, dass Europäer1 bei der Auswahl eines Smartphones einen ähnlichen, von Zukunftswünschen geprägten Ansatz verfolgen.

Mehr als zwei Drittel (66 %2) der befragten Europäer1 wählten ihr aktuelles Smartphone mit Blick auf mindestens ein Interesse, dem sie nachgehen wollten wobei die Interessen von Unterhaltung und Nebenjobs bis hin zu Gaming, Reisen und der Erstellung von Inhalten reichten. Tatsächlich berücksichtigt fast die Hälfte (46 %3) ihre Ambitionen bei der Auswahl von Technikprodukten, darunter 24 %, die angeben, dass ihre Entscheidungen in erster Linie von dem Leben geprägt sind, das sie anstreben. Zudem gab fast ein Drittel (28 %) an, ihr aktuelles Smartphone ausgewählt zu haben, um ihren persönlichen Stil besser widerzuspiegeln.

Angesichts der vielfältigen Ziele und Schwerpunkte der europäischen Verbraucher ist es wichtig, aus einer Vielzahl von Optionen wählen zu können.

Große Ambitionen, alltägliche Bedürfnisse

Die Europäer1 wählen ihre Smartphones zwar möglicherweise mit Blick auf zukünftige Ziele aus, doch die alltägliche Funktionalität kann darüber entscheiden, wie leicht sie diese Ambitionen umsetzen können:

Akkulaufzeit: Mehr als ein Drittel der Europäer (36 %) gibt an, dass das zu häufige Aufladen ihres Smartphones eine ihrer größten Frustrationen ist, was zu Unterbrechungen führen oder sie sogar dazu zwingen kann, Prioritäten bei der Nutzung ihres Geräts zu setzen.

Mehr als ein Drittel der Europäer (36 %) gibt an, dass das zu häufige Aufladen ihres Smartphones eine ihrer größten Frustrationen ist, was zu Unterbrechungen führen oder sie sogar dazu zwingen kann, Prioritäten bei der Nutzung ihres Geräts zu setzen. Wechsel zwischen Apps: Fast jeder Fünfte (18 %) ist frustriert darüber, ständig zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen, um eine Aufgabe zu erledigen, anstatt alles, was er benötigt, gleichzeitig geöffnet lassen zu können.

Fast jeder Fünfte (18 %) ist frustriert darüber, ständig zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen, um eine Aufgabe zu erledigen, anstatt alles, was er benötigt, gleichzeitig geöffnet lassen zu können. Bildschirmplatz: Vierzehn Prozent (14 %) geben an, nicht immer über genügend Bildschirmplatz zu verfügen, was Aufgaben wie Arbeiten oder Spielen unterwegs erschwert; 13 nennen die Notwendigkeit, auf ein Gerät mit größerem Bildschirm umzusteigen, um etwas zu beenden, das sie auf ihrem Smartphone begonnen haben.

Vierzehn Prozent (14 %) geben an, nicht immer über genügend Bildschirmplatz zu verfügen, was Aufgaben wie Arbeiten oder Spielen unterwegs erschwert; 13 nennen die Notwendigkeit, auf ein Gerät mit größerem Bildschirm umzusteigen, um etwas zu beenden, das sie auf ihrem Smartphone begonnen haben. Privatsphäre in der Öffentlichkeit: Für manche geht die Herausforderung über die bloße Erschwerung der Aufgaben hinaus. Mehr als ein Viertel (27 %) der befragten Europäer hat Online- oder Mobile-Banking in der Öffentlichkeit eingestellt oder vermieden, weil jemand in der Nähe ihren Bildschirm sehen könnte was darauf hindeutet, dass Datenschutzbedenken beeinflussen können, womit sich Menschen unterwegs auf ihrem Smartphone wohlfühlen.

Wäre ein anderes Smartphone vielleicht besser geeignet?

Der Fokus darauf, wie sich ein Smartphone in den Alltag einfügt, prägt auch die Kriterien, nach denen Menschen bei der Auswahl ihres nächsten Geräts suchen. Sind die Grundfunktionen erst einmal abgedeckt, stehen Geschwindigkeit und Leistung (22 %) als wichtigste Merkmale bei zukünftigen Smartphone-Käufen an erster Stelle. Fast ebenso viele (20 %) möchten mehr tun können, ohne auf ein Gerät mit größerem Bildschirm umzusteigen, während 15 ein dünneres, handlicheres Design wünschen.

Für fast ein Viertel (23 %) der Europäer1 könnte die richtige Funktion für eine regelmäßig ausgeführte Tätigkeit dazu führen, dass sie offener dafür sind, einen anderen Smartphone-Typ in Betracht zu ziehen. Auch der Datenschutz könnte ein entscheidender Faktor sein. Fast jeder Fünfte (18 %) gibt an, dass mehr Privatsphäre bei der Nutzung des Handys in Gegenwart anderer Menschen ihn dazu bewegen könnte, einen anderen Smartphone-Typ in Betracht zu ziehen.

Auch jüngere Erwachsene sind besonders offen für unterschiedliche Formfaktoren. Etwas mehr als jeder Fünfte (21 %) der befragten 25- bis 34-Jährigen1 würde ein Smartphone in Standardgröße in Betracht ziehen, das sich zu einem kleinen Tablet aufklappen lässt, während fast ein Viertel (23 %) angibt, dass ein leichteres oder dünneres Smartphone, das besser zu ihrem Lebensstil passt, sie dazu bewegen könnte, ihre übliche Wahl zu überdenken.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Erwartungen der Europäer an ihr nächstes Smartphone einfach sind: Technologie, die im Alltag gut funktioniert und es ihnen gleichzeitig erleichtert, mehr von den Dingen zu tun, die ihnen wichtig sind.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer bei Samsung Europe, sagte: "Die Menschen verlassen sich auf ihre Smartphones, um den ganzen Tag über in Verbindung zu bleiben, produktiv zu sein, sich zu unterhalten und organisiert zu bleiben. Doch schon kleine Frustrationen können diese Erfahrungen stören und alltägliche Aufgaben schwieriger machen, als sie sein müssten.

Das richtige Smartphone sollte dazu beitragen, diese Reibungspunkte zu beseitigen, sodass die alltäglichen Aufgaben einfacher werden und die Ziele, die Menschen verfolgen möchten, leichter erreichbar sind. Da jeder sein Smartphone anders nutzt, ist Auswahl entscheidend. Deshalb haben wir nicht nur ein, sondern drei Modelle von Falt-Smartphones sowie Geräte im Barrenformat entwickelt, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden und den Menschen dabei zu helfen, ein Smartphone zu finden, das zu ihrem heutigen Leben passt und sie in ihrer Zukunft unterstützt."

Ihr Leben, Ihr Galaxy

Unterschiedliche Lebensweisen erfordern unterschiedliche Smartphones, und das Galaxy-Portfolio von Samsung ist darauf ausgelegt, den Menschen diese Auswahl zu bieten.

Was den Datenschutz angeht, sorgt das integrierte Privacy Display des Galaxy S26 Ultra dafür, dass sensible Inhalte für Personen in der Nähe schwerer zu erkennen sind. In puncto Stil vereint das Galaxy Z Flip8 Individualität und Selbstdarstellung in einem kompakten, faltbaren Design. Für mehr Produktivität schaffen das großzügige Display und Multi Window des Galaxy Z Fold8 Ultra einen flexibleren Arbeitsbereich, um mehrere Aufgaben und Apps gleichzeitig zu verwalten. Und für Unterhaltung unterwegs bietet das Galaxy Z Fold8 ein fesselndes Erlebnis beim Streamen, Spielen und vielem mehr und das alles in einem leichten, tragbaren Design.

Um mehr über die neuesten Galaxy-Smartphones von Samsung zu erfahren und das Gerät zu finden, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, besuchen Sie Samsung.com.

Hinweise für Redakteure:

1 Umfrage unter 5.001 Verbrauchern ab 18 Jahren in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien, durchgeführt von Censuswide zwischen dem 25. und 30. September 2026. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) und des British Polling Council (BPC) sowie Unterzeichner des Global Data Quality Pledge. Censuswide hält sich an den MRS-Verhaltenskodex und die ESOMAR-Grundsätze.

2 "Ich wollte ein Smartphone, das meinen persönlichen Stil besser widerspiegelt", "Ich wollte besser organisiert sein oder meinen Alltag einfacher bewältigen", "Ich wollte mehr Unterhaltung konsumieren oder diese besser genießen", "Ich wollte mehr für meine Arbeit, einen Nebenjob oder meine eigenen Projekte tun", "Ich wollte mehr spielen", "Ich wollte mehr reisen oder entdecken", "Ich wollte mehr Inhalte erstellen oder Content-Creator werden" diese Antworten zusammengefasst

3 "Ich denke hauptsächlich über das Leben nach, das ich führen möchte, und über die Dinge, die ich in Zukunft tun möchte" und "Das Leben, das ich jetzt lebe, und das Leben, das ich mir für die Zukunft wünsche, beeinflussen mich gleichermaßen" diese Antworten zusammengefasst

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