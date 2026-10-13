Ethereum fällt unter 2.500 Dollar: Zehn Tage ETF-Abflüsse und ein Wal wettet dagegen

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Ethereum rutschte am 13. Oktober unter die Marke von 2.500 Dollar, während ein Wal gleichzeitig 60,7 Millionen Dollar auf einen Kursanstieg setzte. Der Coin notiert am Morgen bei 2.503 Dollar, rund 50 Dollar weniger als am Vortag. Die Spot-ETFs verzeichneten ihren zehnten Tag mit Abflüssen in Folge, insgesamt 783 Millionen Dollar. Das offene Interesse auf OKX fiel in fünf Tagen um 16 Prozent. Die ETH Foundation hat 2026 insgesamt 20.000 Token verkauft. Bei 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung liegt Ethereum 49 Prozent unter dem Rekord. Insider verkaufen, ein Wal kauft, und dazwischen verbirgt sich eine Chance, die in den Schlagzeilen nicht auftaucht.

Ethereum Oktober 2026: ETF-Abflüsse, Leverage-Kollaps und ein 60-Millionen-Dollar-Wal

ETH handelt am 13. Oktober bei 2.503 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht auf 2.409 Dollar gefallen war und sich über 2.500 Dollar erholt hat. Am 12. Oktober flossen 85,4 Millionen Dollar aus Spot-ETFs ab, der zehnte Tag in Folge, wie CryptoTicker berichtet. Die kumulierten Abflüsse erreichen 783 Millionen Dollar. Am 8. Oktober wurden Long-Positionen im Wert von 294 Millionen Dollar liquidiert. Von der Schlussbewertung am 7. Oktober bei 2.571 Dollar bis zum Tief am 13. Oktober beträgt der Rückgang 6,3 Prozent.

Das offene Interesse auf OKX fiel zwischen dem 7. und 12. Oktober von 2,113 auf 1,776 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 16 Prozent in fünf Tagen. Die Foundation hat 2026 rund 20.000 ETH verkauft und 45 Millionen Dollar eingenommen, wie CryptoNews berichtet. Bankless-Mitgründer David Hoffman verkaufte seine gesamten ETH-Bestände und erklärte öffentlich, dass er seine Überzeugung für den Coin verloren habe. Die Verkäufe der größten Insider senden ein Signal, das in den Schlagzeilen kaum vorkommt.

Gegen diesen Trend setzte ein Wal auf Hyperliquid eine Long-Position über 60,7 Millionen Dollar auf Ethereum. Dieser Händler hat in 15 Trades 29,75 Millionen Dollar Gewinn erzielt. Am 13. Oktober lösten Short-Liquidationen über 14,76 Millionen Dollar eine schnelle Kurserholung aus. Am Mittwoch kommen die US-Inflationsdaten, am Donnerstag die Gespräche zum nächsten Ethereum-Upgrade, zwei Termine, die den Kurs in dieser Woche bestimmen. Bei 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bringt selbst eine Erholung auf 2.700 Dollar nur acht Prozent. Die echten Vervielfachungen beginnen dort, wo die Institutionen noch nicht eingestiegen sind.

Pepeto läuft auf der ETH-Blockchain und liefert, was Anleger vermissen

Während ETH-Anleger auf acht Prozent Erholung hoffen, sammelt ein Presale auf derselben Blockchain Kapital in einem Stadium, das die Institutionen noch nicht berührt haben. Wenn die großen Coins unter Makrodruck stehen, fließt das kluge Geld in Projekte mit Aufwärtspotenzial. Genau in dieser Lücke steht Pepeto, und der Zeitpunkt ist kein Zufall.

Der Token besitzt ein festes Gesamtangebot von 420 Billionen Einheiten und bringt drei Werkzeuge mit, die bereits live laufen. Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, eine dezentrale Börse mit null Protokollgebühren. Ein Handel über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, auf PepetoSwap nichts über die Gasgebühr hinaus. Bei 200 Transaktionen zu je 5.000 Dollar summiert sich die Ersparnis auf 3.000 Dollar im Monat, Geld, das im Wallet bleibt und nicht in Gebühren verschwindet.

Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, zu einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar. SolidProof hat den kompletten Smart Contract Zeile für Zeile geprüft und die Entwickler namentlich verifiziert, noch bevor der erste Token verkauft wurde. Der Gründer des ersten Pepe Coins und ein ehemaliger Binance-Experte stehen hinter dem Projekt. Jede Stufe verkauft höher, und das Binance-Listing rückt mit jeder gefüllten Phase näher. Wer die aktuelle Phase verpasst, steigt zum nächsten Preis ein, und dieser Preis ist jedes Mal höher.

Fazit

Ethereum steht zwischen ETF-Abflüssen und einem Wal, der auf die Wende setzt. Bei 233 Milliarden Dollar Marktwert bleiben selbst optimistische Szenarien im einstelligen Prozentbereich. Pepeto steht nicht still: 10,38 Millionen Dollar im Presale, eine Börse ohne Gebühren und ein Listing, das mit jeder Phase näher rückt. Der Abstand zwischen dem heutigen Tokenpreis und dem Listing-Kurs ist der Grund, warum der Einstieg jetzt zählt und nicht morgen. Die Zahlen sprechen für sich, und sie stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit Ethereum im Oktober 2026?

ETH notiert bei 2.503 Dollar nach zehn Tagen ETF-Abflüssen und 294 Millionen Dollar liquidierter Longs. Die CPI-Daten am 14. Oktober und die Upgrade-Gespräche am 15. Oktober bestimmen die kurzfristige Richtung.

Warum erscheint Pepeto neben ETH?

Pepeto läuft auf derselben Blockchain und bietet einen Presale-Einstieg mit gebührenfreier Börse und vollständigem SolidProof-Audit. Das Listing eröffnet Renditepotenzial, das der Coin bei 233 Milliarden Dollar Marktwert nicht mehr bieten kann. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.